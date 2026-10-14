Hamburger döner ve köftede düzen sil baştan! Bakanlık el attı satış şartları değişti
Ticaret Bakanlığı, internetten satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikâyetleri üzerine harekete geçti. Tüketici sipariş verdiği etin gramajını bilecek. Hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak.
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satışı yapılan hazır yemeklerdeki gramaj eksikliklerine ilişkin şikâyetler üzerine harekete geçti. Bakanlık, konuyla ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi.
Yazıda, hamburger, döner, İskender ve köfte gibi kırmızı veya beyaz et içeren tüketime hazır ürünlerde gramaj bilgilerinin her zaman açık şekilde belirtilmediğine dikkat çekildi. Bazı ürünlerde miktar bilgisinin hiç yer almadığı, bazılarında ise eksik verildiği ifade edildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünün temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bakanlık, dijital mecralarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan tüketime hazır kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde yer almasına yönelik çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istedi.