Hamburger döner ve köftede düzen sil baştan! Bakanlık el attı satış şartları değişti

Türkiye dünya devleri arasına girdi! Bakan Bayraktar 'milyonlarca araçta kullanılıyor' diyerek paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Günümüzde Türkiye, dünyanın en büyük ve en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahiptir. Geçen yıl itibarıyla, toplam LPG tüketiminde Avrupa’da ikinci sırada yer aldık. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci otogaz tüketicisiyiz ve otogaz istasyonları ile LPG’yle çalışan araç sayısı bakımından birinci sıradayız" dedi. Türkiye'de yaklaşık 10 bin otogaz istasyonu ve 5,2 milyon LPG’yle çalışan araç olduğuna vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Rakamlar, kayıtlı araç filomuzun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.