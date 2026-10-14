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Türkiye’den Avrupa'ya güncellenme çağrısı: Ortaklığımızın yeni enerjiye ihtiyacı var

Türkiye’den Avrupa'ya güncellenme çağrısı: Ortaklığımızın yeni enerjiye ihtiyacı var

İbrahim Acar
04:00, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 05:50, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye’den Avrupa'ya güncellenme çağrısı: Ortaklığımızın yeni enerjiye ihtiyacı var
Zirvede konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-AB ilişkilerinin yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek mevcut iş birliği modelinin değişen koşullara göre yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Brüksel’de düzenlenen AB-Türkiye İş Dünyası Zirvesi’nde, iki taraf arasında 350 milyar dolara yaklaşan ticaretin geleceği konuşuldu. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden ortak üretime, enerji güvenliğinden lojistiğe kadar birçok alanda yeni bir iş birliği dönemine ihtiyaç olduğu vurgulandı. DEİK Başkanı Nail Olpak, 'Avrupa'da üretildi' yerine 'Avrupa ile birlikte üretildi' yaklaşımını öne çıkararak Türkiye ile Avrupa’nın küresel rekabete birlikte hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği, Brüksel’de düzenlenen AB-Türkiye İş Dünyası Zirvesi’nde masaya yatırıldı. Egmont Sarayı’nda gerçekleştirilen ve iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği zirvede, ticaretin geliştirilmesi, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulması gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Avrupa Birliği Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Komiseri Maroš Šefčovič’in katıldığı zirvede enerji, savunma ve lojistik başta olmak üzere stratejik sektörlerdeki ortaklıklar değerlendirildi. Zirvede konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-AB ilişkilerinin yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek mevcut iş birliği modelinin değişen koşullara göre yenilenmesi gerektiğini söyledi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDE YENİ DÖNEM

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin temel taşlarından biri olan Gümrük Birliği’nin 30 yılı aşkın süredir önemli bir işlev üstlendiğini hatırlatan Olpak, mevcut çerçevenin günümüzün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çekti. Dijitalleşme ve küresel ticaretteki hızlı dönüşümün yeni kuralları zorunlu kıldığını belirten Olpak, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarım alanlarında yeni fırsatlar yaratabileceğini ifade etti. 30 yıl önce oluşturulan kurallarla ilerlemenin önemli fırsatların kaçırılmasına neden olabileceğini vurgulayan Olpak, güncellemenin her iki tarafın da yararına olacağını kaydetti.

'AVRUPA'DA ÜRETİLDİ’ DEĞİL, 'AVRUPA İLE BİRLİKTE ÜRETİLDİ'

Avrupa’da gündeme gelen “Made in Europe” (Avrupa’da üretildi) yaklaşımına karşılık Olpak, “Made with Europe” (Avrupa ile birlikte üretildi) anlayışının önemine işaret etti. Türkiye’nin 30 yılı aşkın süredir Avrupa’nın tedarik ve değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Olpak, bu bütünleşmenin yeni sanayi düzeninde de korunması gerektiğini söyledi.

ENERJİ VE LOJİSTİKTE STRATEJİK BAĞLANTI

Zirvenin başlıklarından biri de ulaşım ve enerji bağlantılarının güçlendirilmesiydi. Ukrayna’daki savaş ve Orta Doğu’daki istikrarsızlığın güvenilir tedarik güzergâhlarının önemini artırdığını belirten Olpak, Orta Koridor’un ortak stratejik öncelik olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Olpak, Avrupa ile Türkiye’yi Irak ve Körfez bölgesine bağlayabilecek yeni kuzey-güney ulaşım hatlarının da bölgesel bağlantısallığı geliştirebileceğine dikkat çekti. Küresel rekabette güvenilirliğin giderek daha belirleyici hâle geldiğini söyleyen Olpak, Türkiye’nin Avrupa’nın üretim ve tedarik zincirlerinde uzun yıllardır önemli bir ortak olduğunu belirtti. Olpak, Türkiye’nin Avrupa yolculuğunun 60 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve tam üyelik hedefinin devam ettiğini hatırlatarak, ilişkilerin yeni bir ivme kazanması gerektiğini vurguladı.

DEĞİŞEN KOŞULLAR ÇOK ŞEY SÖYLÜYOR

Mehmet Ali Yalçındağ
Mehmet Ali Yalçındağ

DEİK/Türkiye- Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise küresel jeopolitik gerilimlerin tedarik zincirlerini, ticaret ve yatırım ortamını yeniden şekillendirdiğini belirterek, Türkiye ile Avrupa Birliği’nin değişen koşullara birlikte uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Yeşil ve dijital dönüşümün üretim süreçlerini değiştirdiğine dikkat çeken Yalçındağ, ekonomik güvenlik ve dayanıklılık kadar ticarette açıklığın ve karşılıklı erişimin korunmasının da önemli olduğunu ifade etti. Yalçındağ, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu öncelikli başlıklar arasında gösterdi.

Başlıklar :TürkiyeAvrupaortaklık
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