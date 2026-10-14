Toplu ulaşım zamlarına üst sınır hazırlığı

Enflasyonla mücadelede toplu ulaşım ücretleri de gündeme alındı. Konut ve gıdanın yanı sıra vatandaşın günlük bütçesini doğrudan etkileyen ulaşım giderlerinde, maliyetleri aşan fiyat artışlarının kontrol altına alınması üzerinde duruluyor.

FİYAT İSTİKRARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Düzenlemeye gerekçe oluşturan değerlendirmelerin odağında, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki tarifelerin genel enflasyona etkisi bulunuyor. “Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar” kapsamında ele alınan ücretlerde, enflasyonun çok üzerinde gerçekleşen zamların fiyat istikrarını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Bu nedenle ulaşım tarifelerinin belirlenmesinde uygulanacak bir üst sınır oluşturulması hedefleniyor.

EĞİTİMDEKİ MODEL UYGULANACAK

Plan kapsamında, ulaşım ücretlerinin belirlenmesinde eğitim ücretlerine yönelik düzenlemeler örnek alınacak. Tarife artışlarında bir önceki yılın enflasyon göstergeleri esas alınarak yasal bir üst sınır belirlenecek. Böylece ulaşım ücretlerindeki artışların belirli bir çerçeveye oturtulması ve vatandaşların karşılaşacağı maliyetlerin daha öngörülebilir hâle getirilmesi amaçlanıyor.

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