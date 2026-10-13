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Türkiye nüfusunun 2 katından fazla: Havalimanlarında yolcu sayısı 193 milyonu geçti

Türkiye nüfusunun 2 katından fazla: Havalimanlarında yolcu sayısı 193 milyonu geçti

12:47, 13/10/2026, Salı
AA
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Türkiye nüfusunun 2 katından fazla: Havalimanlarında yolcu sayısı 193 milyonu geçti
Havalimanlarında 9 aylık bilanço belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-eylül döneminde Türkiye'deki havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte 193 milyon 156 bin 231 kişinin ağırlandığını belirterek, "Böylece yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye genelinde eylülde iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 83 bin 933, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 510 bin 913 olduğunu bildiren Uraloğlu, ay genelinde direkt transit yolcularla birlikte 25 milyon 603 bin 265 kişiye hizmet verildiğini kaydetti.

Uraloğlu, 2025'in aynı ayıyla kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 5,9, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 2 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,4 artış gerçekleştiğini aktardı.

Havalimanları yük trafiğinin de söz konusu ayda iç hatlarda 97 bin 484 ton, dış hatlarda 432 bin 366 ton olduğuna işaret eden Uraloğlu, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğinin 529 bin 850 tona ulaştığını kaydetti.

"Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik"

Uraloğlu, ocak-eylül döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 757 bin 441, dış hatlarda 706 bin 574 olduğunu, böylece üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin 1 milyon 854 bin 502'ye ulaştığını ifade etti.

İç hat uçak trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artış olduğunu bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 81 milyon 709 bin 700, dış hat yolcu trafiği 111 milyon 369 bin 604 oldu. Ocak-eylül döneminde direkt transit yolcularla birlikte toplam 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet sunuldu. Böylece yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik. 2025'in aynı dönemiyle kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 0,5 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,9 artış kaydedildi. 9 ayda havalimanları yük trafiği iç hatlarda 751 bin 779 ton, dış hatlarda 3 milyon 373 bin 40 ton olmak üzere toplam 4 milyon 124 bin 819 tona ulaştı. Geçen yılın ocak-eylül dönemiyle kıyaslandığında iç hat yük trafiği yüzde 5,6, dış hat yük trafiği yüzde 1,7, toplam yük trafiği yüzde 2,4 arttı"

İstanbul Havalimanı 64,5 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda eylülde uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 931, dış hatlarda 38 bin 135 olmak üzere 49 bin 66'ya ulaştığını kaydetti.

Söz konusu ayda bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 631 bin 70, dış hatlarda 6 milyon 222 bin 834 olmak üzere 7 milyon 853 bin 904 yolcuya hizmet verildiğini bildiren Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 93 bin 677, dış hatlarda 320 bin 876 olmak üzere toplam 414 bin 553 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 13 milyon 565 bin 722, dış hatlarda 50 milyon 937 bin 147 olmak üzere toplam 64 milyon 502 bin 869 yolcuya hizmet verildi" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na eylülde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 860, dış hatlarda 14 bin 691 olmak üzere 26 bin 551 olduğunu, yolcu trafiğinin de iç hatlarda 2 milyon 203 bin 910, dış hatlarda 2 milyon 588 bin 317 olmak üzere 4 milyon 792 bin 227 olarak belirlendiğini kaydetti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 ayda iç hatlarda 95 bin 937, dış hatlarda 119 bin 447 olmak üzere 215 bin 384 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, iç hatlarda 17 milyon 465 bin 832, dış hatlarda 20 milyon 483 bin 5 olmak üzere 37 milyon 948 bin 837 yolcu trafiğine hizmet verildiğini aktardı.

Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda eylülde 2 bin 120, 9 aylık dönemde de 20 bin 23 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti.

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısına ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Turizm merkezlerinde 9 ayda iç hatlarda 16 milyon 322 bin 19, dış hatlarda 33 milyon 308 bin 903 olmak üzere 49 milyon 630 bin 922 yolcuya hizmet verildi. İç hatlarda 121 bin 422, dış hatlarda 206 bin 103 olmak üzere toplam 327 bin 525 uçak trafiği gerçekleşti. 9 aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 10 milyon 266 bin 205 yolcuya hizmet sunuldu. Antalya Havalimanı'nda 30 milyon 144 bin 861, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 4 milyon 571 bin 445 yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 3 milyon 918 bin 114, Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan 730 bin 297 yolcu hizmet aldı"


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Başlıklar :Abdulkadir UraloğluDHMİhava yoluhavalimanlarıulaştırma ve altyapı bakanıyolcu
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