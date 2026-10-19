Bütçe maratonu başlıyor

Plan ve Bütçe Komisyonu, çarşamba günü saat 14.30'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki teklifi komisyona sunacak. Görüşmeler kapsamında 2025 yılı Sayıştay raporları da ele alınacak.

27 KASIM’DA KOMİSYON AYAĞI BİTİYOR

Komisyonun bütçe maratonu, 27 Ekim Salı günü saat 10.00’da tekliflerin geneli ve Sayıştay raporları üzerindeki görüşmelerle devam edecek. 28 Ekim’den itibaren bakanlıklar ve kamu kurumlarının bütçeleri, kesin hesapları ve denetim raporları takvim doğrultusunda görüşülecek. Görüşmelerde sanayi ve teknoloji, çalışma ve sosyal güvenlik, ticaret, hazine ve maliye, adalet, eğitim, sağlık, içişleri ve milli savunma başta olmak üzere çok sayıda bakanlık ile kamu kurumunun bütçesi ele alınacak. Görüşmeler kasım ayı boyunca sürecek. Bütçenin iki hafta kesintisiz süren Genel Kurul görüşmelerine ise 7 Aralık’ta geçilmesi bekleniyor. 2027 yılı bütçesinin 21 Aralık’ta Genel Kurul’dan geçmesi öngörülüyor.

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