Emekli zammı formülü ortaya çıktı: SGK uzmanı "en güçlü seçenek" diyerek açıkladı

"BU FORMÜL RAFA KALKTI"

Devamında "gündemden düşen formül"ü de işaret eden Karakaş "Başlangıçta tüm emeklilere 10 bin ila 15 bin TL arasında seyyanen artış konuşuluyordu. Ancak SGK bütçe verileri incelendiğinde, ek bütçe olmadan bu rakamların yıl boyu karşılanamayacağı görüldü ve bu formül rafa kalktı" ifadelerini kullandı.

Peki, en güçlü senaryo ne? En güçlü senaryoya ilişkin ise Karakaş, "Ankara'da konuşulan en güçlü seçenek, mevcut oranlara yüzde 5 ila yüzde 15 arasında refah payı eklenmesidir." dedi.