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Emekli zammı formülü ortaya çıktı: SGK uzmanı "en güçlü seçenek" diyerek açıkladı

12:19, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emekli ve memur maaşlarına 2027 yılında yapılacak zam için geri sayım sürerken, milyonlarca vatandaşın gözü yeni düzenleme beklentilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri, ocak ayında maaşlarına yansıyacak artışın yanı sıra gündemdeki iyileştirme seçeneklerini de yakından takip ediyor. Maaşların artırılması için farklı formüllerin değerlendirildiği konuşulurken, kulislerden gelen bilgiler merakı artırıyor. Özellikle emekli aylıklarına yönelik yeni bir düzenlemenin hangi kesimleri kapsayacağı ve nasıl uygulanacağı araştırılıyor. Son olarak uzman bir isimden gelen kulis bilgisi, maaş artışı ve ek iyileştirme beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Peki, 2027 yılında emekli ve memur maaşlarında nasıl bir değişiklik bekleniyor? Masadaki formüller neler? İşte son kulis bilgileri...

2027 ocak zammı yaklaşırken emekli, memur ve memur emeklilerinin maaş beklentileri yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Milyonlarca kişi, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarının yanı sıra emekli aylıklarına yönelik ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Son dönemde farklı zam formüllerinin değerlendirildiğine ilişkin kulis bilgileri dikkat çekerken, yeni açıklamalar da yakından izleniyor. Emeklilerin alım gücünü desteklemeye yönelik olası adımların kapsamı ve uygulanma yöntemi henüz netleşmiş değil. Ancak uzman isimlerden gelen değerlendirmeler, ocak ayı öncesinde maaş hesaplamalarına ilişkin beklentileri artırıyor. Son olarak bir uzmandan yeni kulis bilgisi geldi. Peki, emekli maaşları için hangi seçenekler gündemde? Memur ve memur emeklilerine yönelik nasıl bir düzenleme bekleniyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arası (ortalama yüzde 10), memur ve memur emeklisinin ise yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası (ortalama yüzde 8) şeklinde artışın hesaplandığını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyonun altında artış yapılmayacak" sözünü anımsatan Karakaş, "Bu vaat yerine getirilirse memur ve emeklisine ilave 2 puan eklenecektir. Böylece memur kesimi de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 10 civarında bir artış alacaktır" dedi.

Seyyanen zam beklentisi ile ilgili de Karakaş, "Üç yıldır seyyanen zam alamayan memur emeklisi için bu ocak ayı hayati bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklar ilave iyileştirme üzerinde çalışıyor" dedi.

"BU FORMÜL RAFA KALKTI"

Devamında "gündemden düşen formül"ü de işaret eden Karakaş "Başlangıçta tüm emeklilere 10 bin ila 15 bin TL arasında seyyanen artış konuşuluyordu. Ancak SGK bütçe verileri incelendiğinde, ek bütçe olmadan bu rakamların yıl boyu karşılanamayacağı görüldü ve bu formül rafa kalktı" ifadelerini kullandı.

Peki, en güçlü senaryo ne? En güçlü senaryoya ilişkin ise Karakaş, "Ankara'da konuşulan en güçlü seçenek, mevcut oranlara yüzde 5 ila yüzde 15 arasında refah payı eklenmesidir." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN 'EMEKLİ' AÇIKLAMASI

Öte yandan TRT Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adaletli ve hakkaniyetli bir anlayışla emeklilerin durumunu iyileştirmeye dönük yeni bir çalışma yaptıklarını ve yıl sonundan önce bu kanunu Meclise ileteceklerini bildirdiğini anımsatıp, "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu çalışmada tartışılan konular." şeklinde konuşmuştu.

Yılmaz, 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini dikkate alan bir yaklaşım içinde farklı alternatifler üzerinde durduklarını belirtip, "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim." demişti.

Başlıklar :emekliEmekli Maaş Zammıemekli maaş formülürefah payı
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Emekli zammı formülü ortaya çıktı: SGK uzmanı "en güçlü seçenek" diyerek açıkladı

2027 ocak zammı yaklaşırken emekli, memur ve memur emeklilerinin maaş beklentileri yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Milyonlarca kişi, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarının yanı sıra emekli aylıklarına yönelik ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Son dönemde farklı zam formüllerinin değerlendirildiğine ilişkin kulis bilgileri dikkat çekerken, yeni açıklamalar da yakından izleniyor. Emeklilerin alım gücünü desteklemeye yönelik olası adımların kapsamı ve uygulanma yöntemi henüz netleşmiş değil. Ancak uzman isimlerden gelen değerlendirmeler, ocak ayı öncesinde maaş hesaplamalarına ilişkin beklentileri artırıyor. Son olarak bir uzmandan yeni kulis bilgisi geldi. Peki, emekli maaşları için hangi seçenekler gündemde? Memur ve memur emeklilerine yönelik nasıl bir düzenleme bekleniyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arası (ortalama yüzde 10), memur ve memur emeklisinin ise yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası (ortalama yüzde 8) şeklinde artışın hesaplandığını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyonun altında artış yapılmayacak" sözünü anımsatan Karakaş, "Bu vaat yerine getirilirse memur ve emeklisine ilave 2 puan eklenecektir. Böylece memur kesimi de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 10 civarında bir artış alacaktır" dedi.

Seyyanen zam beklentisi ile ilgili de Karakaş, "Üç yıldır seyyanen zam alamayan memur emeklisi için bu ocak ayı hayati bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklar ilave iyileştirme üzerinde çalışıyor" dedi.

"BU FORMÜL RAFA KALKTI"

Devamında "gündemden düşen formül"ü de işaret eden Karakaş "Başlangıçta tüm emeklilere 10 bin ila 15 bin TL arasında seyyanen artış konuşuluyordu. Ancak SGK bütçe verileri incelendiğinde, ek bütçe olmadan bu rakamların yıl boyu karşılanamayacağı görüldü ve bu formül rafa kalktı" ifadelerini kullandı.

Peki, en güçlü senaryo ne? En güçlü senaryoya ilişkin ise Karakaş, "Ankara'da konuşulan en güçlü seçenek, mevcut oranlara yüzde 5 ila yüzde 15 arasında refah payı eklenmesidir." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN 'EMEKLİ' AÇIKLAMASI

Öte yandan TRT Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adaletli ve hakkaniyetli bir anlayışla emeklilerin durumunu iyileştirmeye dönük yeni bir çalışma yaptıklarını ve yıl sonundan önce bu kanunu Meclise ileteceklerini bildirdiğini anımsatıp, "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu çalışmada tartışılan konular." şeklinde konuşmuştu.

Yılmaz, 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini dikkate alan bir yaklaşım içinde farklı alternatifler üzerinde durduklarını belirtip, "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim." demişti.

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