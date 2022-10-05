Mevlid-i Nebi Haftası Ne Zaman?

Tüm İslam alemi için önemli bir yer tutan Mevlid-i Nebi Haftası için geri sayım başladı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası tarihlerinin bu yıl yakın zamana denk gelmesi nedeniyle birlikte idrak edileceği Diyanet tarafından duyuruldu. Mübarek bir gün olan Mevlid-i Nebi Haftasının ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NE ZAMAN 2022?

Bu sene yani 2022 yılında mübarek Mevlid-i Nebi haftası 1-7 Ekim 2022 tarihlerinde idrak ediliyor.

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MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ÖNEMİ

Mevlid-i Nebi Haftası, 1989 yılından bu yana her yıl farklı gündem ile kutlanan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in anlatıldığı haftadır.

"Mevlid-i Nebi Haftası"nın kutlama tarihleri de hicrî takvime göre Rebiülevvel ayında idrak ediliyor. “Hz. Peygamber'i anmaktan anlamaya" düsturuyla gelişen; Peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan, bir haftadır.

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MEVLİD GECESİ NE ZAMAN HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

Mevlid Gecesi 7 Ekim Cuma gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi olarak ihya edilmektedir. Rebiülevvel ayının 12'inci günü olarak bilinen Mevlid gecesi salavatlar, dualar ve ibadetler ile geçirilecek.

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MEVLİD GECESİNDE NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır.

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Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.