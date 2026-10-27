Avrupa’da 17. randevu: Valencia - Fenerbahçe Tarfin basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri
Valencia - Fenerbahçe maçı, THY EuroLeague’in 8. haftasında 27 Ekim 2026 Salı günü saat 22.30’da Roig Arena’da oynanacak ve S Sport ekranlarından canlı, şifreli yayınlanacak. İlk yedi maçında altı galibiyet alan Fenerbahçe, Valencia deplasmanında sezonun yedinci galibiyetini hedeflerken iki takım Avrupa Ligi’nde 17. kez karşı karşıya gelecek.
Valencia - Fenerbahçe maçı, THY EuroLeague’in 8. haftasında 27 Ekim Salı günü saat 22.30’da Roig Arena’da oynanacak. S Sport’tan canlı yayınlanacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, sezonun ilk yedi maçındaki altı galibiyetine bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak.
Valencia - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Valencia - Fenerbahçe maçı, 27 Ekim 2026 Salı günü İspanya temsilcisi Valencia Basket’in ev sahipliğinde oynanacak. THY EuroLeague’in 8. haftasında karşı karşıya gelecek iki takımın Roig Arena’daki mücadelesi saat 22.30’da başlayacak.
Karşılaşmanın programı ve yayın bilgileri şöyle:
- Tarih: 27 Ekim 2026 Salı
- Başlama saati: 22.30
- Salon: Roig Arena
- Canlı yayın: S Sport, şifreli
Mücadeleyi Slovenya’dan Damir Javor, Portekiz’den Sergio Silva ve İtalya’dan Guido Giovannetti yönetecek.
Fenerbahçe, yedi maçta altı galibiyete ulaştı
Fenerbahçe, EuroLeague’de geride kalan haftada Olympiakos’u deplasmanda 64-61 mağlup etti. İlk yedi karşılaşmada altı galibiyet ve bir yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, Valencia deplasmanını da kazanarak çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Valencia Basket ise haftaya beş galibiyetle giriyor. İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ev sahibi avantajını değerlendirmeye çalışacak.
İki takım Avrupa Ligi’nde 17. kez karşılaşacak
Valencia Basket ile Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 17. kez karşı karşıya gelecek. Mart 2004’ten bu yana oynanan 16 maçta Valencia’nın dokuz, Fenerbahçe’nin yedi galibiyeti bulunuyor.
Geçen sezon iki takım da kendi sahasındaki karşılaşmayı kazandı. Fenerbahçe evinde 82-79 üstünlük sağlarken Valencia Basket, sahasındaki mücadeleden 94-79 galip ayrıldı.