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İsrail’de yüksek katılımın ardından gözler seçim sonuçlarında

İsrail’de yüksek katılımın ardından gözler seçim sonuçlarında

22:13, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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İsrail’de yüksek katılımın ardından gözler seçim sonuçlarında

İsrail seçim sonuçları 2026 için gözler resmî oy oranlarına ve partilerin kazanacağı sandalye sayılarına çevrildi. Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud ile Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi’nin öne çıktığı seçimlerde, yeni hükümetin kurulması için 120 sandalyeli Knesset’te en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Seçimi kazanan parti ve yeni başbakan henüz kesinleşmezken, sonuçların açıklanma takvimi, çoğunluk hesabı ve koalisyonda belirleyici olabilecek partiler merak ediliyor. İşte İsrail seçimlerinde son durum...

İsrail seçim sonuçları için bekleyiş sürerken, seçimi kazanan parti ve yeni hükümeti kuracak isim henüz kesinleşmedi. Binyamin Netanyahu ile Gadi Eisenkot’un öne çıktığı yarışta, 120 sandalyeli Meclis’te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye hangi partilerin birlikte ulaşabileceği önem taşıyor.


İsrail seçim sonuçları, 27 Ekim 2026’da yapılan genel seçimlerin ardından oluşacak Meclis tablosunu belirleyecek. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi’nin yarıştığı seçimlerde, henüz kesinleşmiş bir oy oranı veya sandalye dağılımı açıklanmadı.


Seçimi kazanan parti ve yeni başbakan konusunda kesin bir sonuç bulunmuyor. Seçim öncesi kamuoyu araştırmaları, hem Netanyahu’nun başını çektiği blokun hem de muhalefet blokunun hükümet kurmak için gereken çoğunluğa tek başına ulaşamadığına işaret ediyordu.

İsrail seçim sonuçları için bekleyiş sürerken, seçimi kazanan parti ve yeni hükümeti kuracak isim henüz kesinleşmedi. Binyamin Netanyahu ile Gadi Eisenkot’un öne çıktığı yarışta, 120 sandalyeli Meclis’te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye hangi partilerin birlikte ulaşabileceği önem taşıyor.İsrail seçim sonuçları, 27 Ekim 2026’da yapılan genel seçimlerin ardından oluşacak Meclis tablosunu belirleyecek. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi’nin yarıştığı seçimlerde, henüz kesinleşmiş bir oy oranı veya sandalye dağılımı açıklanmadı.Seçimi kazanan parti ve yeni başbakan konusunda kesin bir sonuç bulunmuyor. Seçim öncesi kamuoyu araştırmaları, hem Netanyahu’nun başını çektiği blokun hem de muhalefet blokunun hükümet kurmak için gereken çoğunluğa tek başına ulaşamadığına işaret ediyordu.

İsrail seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Oy verme işleminin yerel saatle 22.00’de, Türkiye saatiyle 23.00’te sona ermesi planlandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, Likud ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Yahudi Gücü Partisi’nin oy kullanma süresinin uzatılması talebini reddetti.


Komite, süreyi uzatmayı gerektiren bir durum bulunmadığını belirterek kapanış saatine kadar oy verme merkezine gelen her seçmenin oy kullanabileceğini açıkladı.


Sandıkların kapanmasının ardından televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor. Bu anketlerin göstereceği tahmini sandalye dağılımı, kesin seçim sonucu anlamına gelmiyor.


İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların en fazla sekiz gün içinde açıklanması gerekiyor.

İsrail seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?Oy verme işleminin yerel saatle 22.00’de, Türkiye saatiyle 23.00’te sona ermesi planlandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, Likud ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Yahudi Gücü Partisi’nin oy kullanma süresinin uzatılması talebini reddetti.Komite, süreyi uzatmayı gerektiren bir durum bulunmadığını belirterek kapanış saatine kadar oy verme merkezine gelen her seçmenin oy kullanabileceğini açıkladı.Sandıkların kapanmasının ardından televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor. Bu anketlerin göstereceği tahmini sandalye dağılımı, kesin seçim sonucu anlamına gelmiyor.İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların en fazla sekiz gün içinde açıklanması gerekiyor.

Yeni hükümet için 61 sandalye gerekiyor

İsrail Meclisi Knesset’in 120 üyesini belirlemek için yapılan seçimlerde, 30’dan fazla parti ve liste yarışıyor. Hükümetin oluşumunda partilerin kazanacağı sandalyeler ve koalisyon için sağlayacakları destek belirleyici olacak.


Seçime ilişkin öne çıkan veriler şöyle:

- Meclisteki sandalye sayısı: 120.

- Hükümet kurmak için gereken çoğunluk: En az 61 milletvekili.

- Seçim barajı: Yüzde 3,25.

- Oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısı: 7,3 milyon.

- Seçim öncesi anketlerde barajı aşması beklenen parti sayısı: 11 ila 12.


Son kamuoyu araştırmalarında toplam 14 sandalye kazanması öngörülen, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, olası hükümet arayışlarında kritik bir konumda bulunuyor. Bu sandalye tahmini henüz seçim sonucunu yansıtmıyor.


Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas, mevcut hükümetin değişmesini hedeflediklerini belirterek diğer siyasi gruplara iş birliği çağrısında bulundu. Ortak Liste lideri Yusuf Cebbarin de Netanyahu’nun yeniden hükümet kurmasını engelleyebilecek bir Meclis çoğunluğuna ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Yeni hükümet için 61 sandalye gerekiyorİsrail Meclisi Knesset’in 120 üyesini belirlemek için yapılan seçimlerde, 30’dan fazla parti ve liste yarışıyor. Hükümetin oluşumunda partilerin kazanacağı sandalyeler ve koalisyon için sağlayacakları destek belirleyici olacak.Seçime ilişkin öne çıkan veriler şöyle:- Meclisteki sandalye sayısı: 120.- Hükümet kurmak için gereken çoğunluk: En az 61 milletvekili.- Seçim barajı: Yüzde 3,25.- Oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısı: 7,3 milyon.- Seçim öncesi anketlerde barajı aşması beklenen parti sayısı: 11 ila 12.Son kamuoyu araştırmalarında toplam 14 sandalye kazanması öngörülen, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, olası hükümet arayışlarında kritik bir konumda bulunuyor. Bu sandalye tahmini henüz seçim sonucunu yansıtmıyor.Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas, mevcut hükümetin değişmesini hedeflediklerini belirterek diğer siyasi gruplara iş birliği çağrısında bulundu. Ortak Liste lideri Yusuf Cebbarin de Netanyahu’nun yeniden hükümet kurmasını engelleyebilecek bir Meclis çoğunluğuna ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.


Yüksek katılımın ardından karşılıklı açıklamalar

İsrail Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı verilere göre, yerel saatle 18.00 itibarıyla seçime katılım yüzde 66,7’ye ulaştı. Komite, saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973’ten bu yana aynı saat için en yüksek oranın kaydedildiğini bildirdi.


Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılımına dikkati çekerek destekçilerini sandığa çağırdı ve seçimin “çalınmaya çalışıldığı” iddiasında bulundu. Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmed Tibi ise Arap beldelerinde katılımın geçmişe göre arttığını, ancak Yahudi beldelerindeki katılımın daha yüksek olduğunu söyledi.

Yüksek katılımın ardından karşılıklı açıklamalarİsrail Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı verilere göre, yerel saatle 18.00 itibarıyla seçime katılım yüzde 66,7’ye ulaştı. Komite, saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973’ten bu yana aynı saat için en yüksek oranın kaydedildiğini bildirdi.Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılımına dikkati çekerek destekçilerini sandığa çağırdı ve seçimin “çalınmaya çalışıldığı” iddiasında bulundu. Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmed Tibi ise Arap beldelerinde katılımın geçmişe göre arttığını, ancak Yahudi beldelerindeki katılımın daha yüksek olduğunu söyledi.

Seçim günü koalisyon tartışmaları da yaşandı. Ben-Gvir, Netanyahu’nun seçim sonrasında kendisini dışarıda bırakarak Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiğini ileri sürdü; Netanyahu bu iddiayı reddetti.

Seçim günü koalisyon tartışmaları da yaşandı. Ben-Gvir, Netanyahu’nun seçim sonrasında kendisini dışarıda bırakarak Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiğini ileri sürdü; Netanyahu bu iddiayı reddetti.

Seçimin galibi ve yeni hükümetin yapısı konusunda kesinleşmiş bir tablo bulunmazken, gözler resmî sonuçlara ve partilerin ulaşacağı sandalye sayılarına çevrildi.

Seçimin galibi ve yeni hükümetin yapısı konusunda kesinleşmiş bir tablo bulunmazken, gözler resmî sonuçlara ve partilerin ulaşacağı sandalye sayılarına çevrildi.
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