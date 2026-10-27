İsrail seçim sonuçları için bekleyiş sürerken, seçimi kazanan parti ve yeni hükümeti kuracak isim henüz kesinleşmedi. Binyamin Netanyahu ile Gadi Eisenkot’un öne çıktığı yarışta, 120 sandalyeli Meclis’te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye hangi partilerin birlikte ulaşabileceği önem taşıyor.





İsrail seçim sonuçları, 27 Ekim 2026’da yapılan genel seçimlerin ardından oluşacak Meclis tablosunu belirleyecek. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi’nin yarıştığı seçimlerde, henüz kesinleşmiş bir oy oranı veya sandalye dağılımı açıklanmadı.





Seçimi kazanan parti ve yeni başbakan konusunda kesin bir sonuç bulunmuyor. Seçim öncesi kamuoyu araştırmaları, hem Netanyahu’nun başını çektiği blokun hem de muhalefet blokunun hükümet kurmak için gereken çoğunluğa tek başına ulaşamadığına işaret ediyordu.