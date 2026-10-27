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Yarın (28 Ekim 2026) okullar tatil mi yarım gün mü, dersler saat kaçta bitecek? Üniversitelerde ders var mı?

Yarın (28 Ekim 2026) okullar tatil mi yarım gün mü, dersler saat kaçta bitecek? Üniversitelerde ders var mı?

21:26, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Yarın (28 Ekim 2026) okullar tatil mi yarım gün mü, dersler saat kaçta bitecek? Üniversitelerde ders var mı?

28 Ekim okul var mı, okullar yarım gün mü, dersler saat kaçta bitecek? Cumhuriyet Bayramı öncesinde okul ve üniversitelerde 28 Ekim 2026 Çarşamba günü sabah dersleri yapılacak, saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlayacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yarım gün eğitim uygulanırken 29 Ekim Perşembe günü tam gün tatil olacak. İşte okul ve üniversitelerde Cumhuriyet Bayramı tatilinin ayrıntıları.

28 Ekim okul var mı sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Okul ve üniversitelerde 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün eğitim yapılacak, saat 13.00’te başlayacak resmi tatil 29 Ekim Perşembe günü boyunca sürecek.


Türkiye genelinde Cumhuriyet Bayramı öncesinde “28 Ekim okul var mı?” sorusunun yanıtı, yarım gün eğitim uygulaması olacak. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü öğrenciler sabah derslerine katılacak; resmi tatilin saat 13.00’te başlamasıyla öğleden sonra ders yapılmayacak.

28 Ekim okul var mı sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Okul ve üniversitelerde 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün eğitim yapılacak, saat 13.00’te başlayacak resmi tatil 29 Ekim Perşembe günü boyunca sürecek.Türkiye genelinde Cumhuriyet Bayramı öncesinde “28 Ekim okul var mı?” sorusunun yanıtı, yarım gün eğitim uygulaması olacak. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü öğrenciler sabah derslerine katılacak; resmi tatilin saat 13.00’te başlamasıyla öğleden sonra ders yapılmayacak.

28 Ekim’de hangi okullarda yarım gün eğitim yapılacak?

Yarım gün eğitim uygulaması okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayacak. Bu eğitim kurumlarında dersler günün ilk bölümünde yapılacak, öğleden sonra eğitime ara verilecek.


Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okul ve üniversitelerde uygulanacak tatil programı şöyle:

- 28 Ekim Çarşamba: Sabah ders yapılacak, saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlayacak.

- 29 Ekim Perşembe: Tam gün resmi tatil uygulanacak, ders yapılmayacak.

28 Ekim’de hangi okullarda yarım gün eğitim yapılacak?Yarım gün eğitim uygulaması okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayacak. Bu eğitim kurumlarında dersler günün ilk bölümünde yapılacak, öğleden sonra eğitime ara verilecek.Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okul ve üniversitelerde uygulanacak tatil programı şöyle:- 28 Ekim Çarşamba: Sabah ders yapılacak, saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlayacak.- 29 Ekim Perşembe: Tam gün resmi tatil uygulanacak, ders yapılmayacak.

29 Ekim’de okullar tam gün tatil olacak

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek. Normal ders programı uygulanmayacak.


Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü, ülke genelinde resmi törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

29 Ekim’de okullar tam gün tatil olacak29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek. Normal ders programı uygulanmayacak.Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü, ülke genelinde resmi törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Üniversitelerde dersler ne zaman devam edecek?

Üniversitelerde de 28 Ekim Çarşamba günü sabah dersleri planlanan takvime göre yapılacak. Saat 13.00’ten itibaren derslere ara verilecek, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün tatil uygulanacak.


Üniversitelerde dersler, 30 Ekim 2026 Cuma gününden itibaren planlanan takvim doğrultusunda devam edecek.

Üniversitelerde dersler ne zaman devam edecek?Üniversitelerde de 28 Ekim Çarşamba günü sabah dersleri planlanan takvime göre yapılacak. Saat 13.00’ten itibaren derslere ara verilecek, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün tatil uygulanacak.Üniversitelerde dersler, 30 Ekim 2026 Cuma gününden itibaren planlanan takvim doğrultusunda devam edecek.
Başlıklar :okullar tatil mi29 Ekim Cumhuriyet Bayramıokullar yarım gün mü28 ekim yarım gün
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