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28 Ekim 2026 kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar dağıtım yapacak mı? PTT ve özel kargoların çalışma saatleri

28 Ekim 2026 kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar dağıtım yapacak mı? PTT ve özel kargoların çalışma saatleri

20:41, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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28 Ekim 2026 kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar dağıtım yapacak mı? PTT ve özel kargoların çalışma saatleri

28 Ekim kargo çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesinde paket bekleyen ve gönderi yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor; resmî tatilin saat 13.00’te başlamasıyla PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, DHL eCommerce ve Trendyol Express’in mesai düzeni öne çıkıyor. PTT’nin yarım gün, bazı özel kargo şirketlerinin ise tam gün hizmet vermesi beklenirken, 28-29 Ekim’de şubelerin açık olacağı saatler ve dağıtım durumu için şirketlerin güncel duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.

28 Ekim kargo çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesinde gönderi yapacak veya teslimat bekleyenlerin gündeminde. PTT’nin saat 13.00’te kapanması, bazı özel kargo şirketlerinin ise gün boyunca hizmet vermesi bekleniyor.


Türkiye genelinde 28 Ekim kargo çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle şirketlere göre farklılık gösterecek. 28 Ekim Çarşamba günü gönderi kabulü ve dağıtım işlemleri için şirketlerin hizmet takviminin kontrol edilmesi gerekiyor.

28 Ekim kargo çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesinde gönderi yapacak veya teslimat bekleyenlerin gündeminde. PTT’nin saat 13.00’te kapanması, bazı özel kargo şirketlerinin ise gün boyunca hizmet vermesi bekleniyor.Türkiye genelinde 28 Ekim kargo çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle şirketlere göre farklılık gösterecek. 28 Ekim Çarşamba günü gönderi kabulü ve dağıtım işlemleri için şirketlerin hizmet takviminin kontrol edilmesi gerekiyor.

28 Ekim’de resmî tatil saat kaçta başlıyor?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim boyunca devam ediyor. Böylece 28 Ekim Çarşamba öğleden sonrası ve 29 Ekim Perşembe günü resmî tatil kapsamında bulunuyor.


Kargo işlemlerinde ise şubelerin kapanış saati ile gönderi kabulü ve dağıtım takviminin ayrı ayrı kontrol edilmesi önem taşıyor. Bir şubenin açık olması, beklenen paketin aynı gün teslim edileceği anlamına gelmiyor.

28 Ekim’de resmî tatil saat kaçta başlıyor?2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim boyunca devam ediyor. Böylece 28 Ekim Çarşamba öğleden sonrası ve 29 Ekim Perşembe günü resmî tatil kapsamında bulunuyor.Kargo işlemlerinde ise şubelerin kapanış saati ile gönderi kabulü ve dağıtım takviminin ayrı ayrı kontrol edilmesi önem taşıyor. Bir şubenin açık olması, beklenen paketin aynı gün teslim edileceği anlamına gelmiyor.

PTT ve özel kargolarda 28 Ekim mesaisi

PTT şubelerinin 28 Ekim’de sabah hizmet verip saat 13.00’te kapanması bekleniyor. Kargo, posta ve PTTBank işlemleri için şubeye gideceklerin işlemlerini öğleden önce planlaması gerekiyor.


Özel kargo şirketlerinde öne çıkan çalışma beklentileri şöyle:

- Yurtiçi Kargo: 28 Ekim’de tüm birimleriyle tam gün hizmet vermesi, gönderi kabulü ve dağıtımın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

- Trendyol Express: 28 Ekim’de tam gün hizmet vermesi beklenen şirketler arasında yer alıyor.

- Aras Kargo ve DHL eCommerce: Eski adı MNG Kargo olan DHL eCommerce ile Aras Kargo’nun 28 Ekim için kesin çalışma saatleri belirtilmiyor.

- Sürat Kargo ve Hepsijet: Öğleden sonraki hizmet durumunun ilgili şubeden veya şirketin iletişim kanallarından kontrol edilmesi gerekiyor.


Özellikle tam gün çalışma beklentisi bulunan şirketlerde, gönderi teslim etmeden önce ilgili şubenin kapanış saatinin teyit edilmesi öneriliyor. Paketlerin güncel durumu şirketlerin internet siteleri ve mobil uygulamalarından takip edilebiliyor.

PTT ve özel kargolarda 28 Ekim mesaisiPTT şubelerinin 28 Ekim’de sabah hizmet verip saat 13.00’te kapanması bekleniyor. Kargo, posta ve PTTBank işlemleri için şubeye gideceklerin işlemlerini öğleden önce planlaması gerekiyor.Özel kargo şirketlerinde öne çıkan çalışma beklentileri şöyle:- Yurtiçi Kargo: 28 Ekim’de tüm birimleriyle tam gün hizmet vermesi, gönderi kabulü ve dağıtımın akşama kadar sürmesi bekleniyor.- Trendyol Express: 28 Ekim’de tam gün hizmet vermesi beklenen şirketler arasında yer alıyor.- Aras Kargo ve DHL eCommerce: Eski adı MNG Kargo olan DHL eCommerce ile Aras Kargo’nun 28 Ekim için kesin çalışma saatleri belirtilmiyor.- Sürat Kargo ve Hepsijet: Öğleden sonraki hizmet durumunun ilgili şubeden veya şirketin iletişim kanallarından kontrol edilmesi gerekiyor.Özellikle tam gün çalışma beklentisi bulunan şirketlerde, gönderi teslim etmeden önce ilgili şubenin kapanış saatinin teyit edilmesi öneriliyor. Paketlerin güncel durumu şirketlerin internet siteleri ve mobil uygulamalarından takip edilebiliyor.

29 Ekim’de dağıtım yapılacak mı?

29 Ekim Perşembe günü PTT, Yurtiçi Kargo ve Trendyol Express’te normal şube veya dağıtım hizmetine ara verilmesi bekleniyor. Diğer şirketlerdeki hizmet kapsamı için güncel çalışma duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.


Yurtiçi Kargo’nun akıllı kargo dolapları, şubeden teslimata alternatif oluşturuyor. Dolaba teslim edilmiş gönderiler, SMS ile iletilen kod kullanılarak alınabiliyor.

29 Ekim’de dağıtım yapılacak mı?29 Ekim Perşembe günü PTT, Yurtiçi Kargo ve Trendyol Express’te normal şube veya dağıtım hizmetine ara verilmesi bekleniyor. Diğer şirketlerdeki hizmet kapsamı için güncel çalışma duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.Yurtiçi Kargo’nun akıllı kargo dolapları, şubeden teslimata alternatif oluşturuyor. Dolaba teslim edilmiş gönderiler, SMS ile iletilen kod kullanılarak alınabiliyor.

Kargo şirketlerinin 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Gönderilerin teslimat durumunun takip ekranlarından kontrol edilmesi gerekiyor.

Kargo şirketlerinin 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Gönderilerin teslimat durumunun takip ekranlarından kontrol edilmesi gerekiyor.
Başlıklar :kargo çalışma saatleri28 ekim kargolar açık mı29 Ekim Cumhuriyet Bayramıkargo dağıtım
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