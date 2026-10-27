28 Ekim 2026 kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar dağıtım yapacak mı? PTT ve özel kargoların çalışma saatleri

Emekli promosyonunda 90 bin TL detayı: En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Banka banka ödeme tutarları

Ekim 2026 emekli promosyonu kampanyalarında Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Türkiye Finans, ING ve diğer bankaların sunduğu nakit ödemeler ile ek avantajlar merak ediliyor. Maaşını taşıyan veya banka taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için promosyon tutarları maaş aralığına ve kampanya koşullarına göre değişirken, Ziraat Bankasının kredi ve kart fırsatlarını da içeren toplam kampanya avantajı 90 bin TL’ye, Türkiye Finans ve ING’deki ek ödüllerle toplam tutar 32 bin TL’ye kadar çıkıyor.