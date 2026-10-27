Ocak 2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme olacak mı? Yaş, gelir ve çalışma durumu kriterleri

En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı ödeme, emeklilere yapılacak artışa ek olarak da refah payı seçenekleri değerlendiriliyor. NTV’nin aktardığı bilgilere göre yaş, gelir ve çalışma durumuna göre farklı ödemeler gündemde; tutarlar ve şartlar henüz kesinleşmedi.





En düşük emekli maaşı ve emeklilere yönelik ilave ödemeler için AK Parti’de yürütülen çalışmaların yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor. NTV’nin AK Parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, enflasyon artışına ek refah payı verilmesi ve düşük aylıkların tamamlayıcı ödemelerle yükseltilmesi üzerinde çalışılıyor.





Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir. Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.



