Ocak 2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme olacak mı? Yaş, gelir ve çalışma durumu kriterleri
En düşük emekli maaşı için Ocak 2027’ye yönelik artış beklentisi sürerken, emeklilere refah payı ve tamamlayıcı ödeme seçenekleri değerlendiriliyor. NTV’nin aktardığına göre, AK Parti’nin çalışmasında yaş, gelir ve çalışma durumuna göre farklı ödemeler gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı altı aylık enflasyonla netleşecek; taban aylık ve ek ödemeye dair detaylar ise henüz kesinleşmedi.
En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı ödeme, emeklilere yapılacak artışa ek olarak da refah payı seçenekleri değerlendiriliyor. NTV’nin aktardığı bilgilere göre yaş, gelir ve çalışma durumuna göre farklı ödemeler gündemde; tutarlar ve şartlar henüz kesinleşmedi.
En düşük emekli maaşı ve emeklilere yönelik ilave ödemeler için AK Parti’de yürütülen çalışmaların yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor. NTV’nin AK Parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, enflasyon artışına ek refah payı verilmesi ve düşük aylıkların tamamlayıcı ödemelerle yükseltilmesi üzerinde çalışılıyor.
Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir. Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı ödeme seçeneği
NTV’nin aktardığına göre, emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi ve en düşük aylığı alanlara ilave ödeme yapılması seçenekleri bulunuyor. Düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bütçe imkânları gözetilerek ele alınacağı belirtiliyor.
Çalışmada, AK Parti’nin üzerinde çalıştığı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında hazırlanan verilerin de kullanılması öngörülüyor. Farklı şehirlerde emeklilerin ekonomik ve sosyal koşullarına ilişkin yürütülen çalışmalarla bölgesel ihtiyaçların tespit edildiği aktarılıyor.
Refah payı veya ek ödeme uygulamasına geçilmesi hâlinde şu ölçütlerin değerlendirilmesi gündemde:
- Emeklinin yaşı ve prim gün sayısı.
- Çalışmaya devam edip etmediği.
- Ek gelirinin bulunup bulunmadığı.
- Ev sahibi olup olmadığı.
- Temel ihtiyaçları ve yaşadığı bölgenin koşulları.
Ocak 2027 artışı ve taban aylık nasıl netleşecek?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki artış oranı, 2026’nın son altı aylık tüketici enflasyonunun tamamlanmasıyla belli olacak. Memur emeklilerinin aylık artışında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanacak.
En düşük emekli aylığının artırılması ise yasal düzenlemeye bağlı. Bu nedenle enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalar, ocak ayında ödenecek taban aylığın kesinleştiği anlamına gelmiyor.
Emeklilere yönelik ek ödeme ve refah payının kapsamının, yıl sonuna kadar sürdürülecek çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşının ulaşacağı tutar da henüz belirlenmiş değil.
2027 Ocak emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
2027 Ocak emekli zammı, 2026 yılının son altı aylık enflasyon verileriyle kesinleşecek. TÜİK'in ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak.
Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanacak.