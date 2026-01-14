Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Orman köylüsü ailelere 2,55 milyar lira destek sağlandı

Orman köylüsü ailelere 2,55 milyar lira destek sağlandı

13:4814/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ORKÖY destekleri
ORKÖY destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, ORKÖY destekleri kapsamında, 2025'te 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda üreten orman köylüsünün desteklendiğine işaret edilerek,
"ORKÖY kapsamında 2025'te 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağladık. Orman köylümüzün emeğini güçlendiriyor, yerinde kalkınmayı ve sürdürülebilir üretimi kararlılıkla desteklemeye devam ediyoruz"
ifadeleri kullanıldı.


#destek
#ORKÖY
#orman köylüsü
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2026 yılı için yeni rakam belli oldu