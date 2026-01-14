Orman köylüsü ailelere 2,55 milyar lira destek sağlandı

"ORKÖY kapsamında 2025'te 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağladık. Orman köylümüzün emeğini güçlendiriyor, yerinde kalkınmayı ve sürdürülebilir üretimi kararlılıkla desteklemeye devam ediyoruz"