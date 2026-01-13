Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi 2026'da Çorum ile Samsun arasını Yatırım Programı'na alıyoruz, kararını verdik. Aldıktan sonra yılın ilk yarısında ihalesini de yapmış oluruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığının 2025 yılı faaliyetlerini anlatarak, 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ulaştırmada 2025'in hareketli yıllardan biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 190 milyar lira değerinde 44 projenin resmi açılışının yapıldığını söyledi.
Uraloğlu, açılışı yapılmamış parçalı işlerle birlikte geçen yıla güçlü bir şekilde başlandığını ifade ederek, yılın başında Konya Çevre Yolu'nun bir kesimi ile Aydın-Denizli Otoyolu gibi projelerin hizmete alındığını hatırlattı.
Uluslararası etkinlikler noktasında da geçen yıl Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığını anımsatan Uraloğlu, foruma 48'i bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde 80 ülkeden katılım sağlandığını dile getirdi.
5G ihale sürecinin de geçen yıl tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu, Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesinin geçen yıl içinde 2050'ye kadar uzatıldığını bildirdi.
"Ankara-İzmir YHT'mizin Afyonkarahisar'a kadar bitirilmesini hedefledik"
Uraloğlu, ülkenin birçok yerinde devam eden projeler bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
- "Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projemizin Afyonkarahisar'a kadar bitirilmesini hedefledik, ona gayret edeceğiz.Yine aynı şekilde Bilecik'ten Bursa'ya gidecek olan hızlı trenin bu sene içinde açılışını yapmayı planlıyoruz. Halkalı ile Kapıkule arasındaki demir yolu projemizin belli bir bölümünü yine hizmete almayı hedefliyoruz. Ankara'da Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın ihalesini yapmayı planlıyoruz, birinci çeyrekte, bilemediniz ilk yarıda yapacağız."
"2030'a kadar Zengezur Koridoru'nu devreye almış oluruz"
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın 224 kilometrelik uzunluğuyla Zengezur Koridoru için önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projede temelin geçen yılın atıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Ankara'yı kuzeye bağlayacak Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
- "Geçen yıl Çorum'a kadar olan bölümünün ihalesini yapmıştık ve çalışmalara başlamıştık, çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi 2026'da Çorum ile Samsun arasını Yatırım Programı'na alıyoruz, kararını verdik. Aldıktan sonra yılın ilk yarısında oranın ihalesini de yapmış oluruz."