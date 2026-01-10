400 km'lik yol 2,5 saatte düşecek: Türkiye'nin kuzeyine tarihi proje! Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak

Uraloğlu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin Ankara-İstanbul bağlantısında stratejik konumda bulunan, aynı zamanda Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçeleri arasında önemli geçiş noktası olan Yeşilkent Kavşağı'nın günlük ortalama 50 bine yakın araç trafiğiyle en yoğun yükün yaşandığı noktalardan biri haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:





"Trafik yoğunluğunu azaltmak, daha hızlı, daha konforlu ve kesintisiz ulaşım tesis etmek için Yeşilkent Kavşağı'mızı kavşak kollarıyla toplam 9 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak modern standartlarda yeniden düzenledik. Projemiz bünyesinde 172 metre uzunluğunda 2 alt geçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 ilave köprü ve 29 metre uzunluğunda üst geçit köprüsü inşa ettik. Böylece söz konusu güzergahta kesintisiz, hızlı ve konforlu trafik akışı sağladık.