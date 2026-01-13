Yeni Şafak
Türkiye'nin en büyüğü olacak: Şanlıurfa'ya 2 milyar liralık dev yatırım, yıllık 36 bin ton üretim yapılacak

Türkiye'nin en büyüğü olacak: Şanlıurfa'ya 2 milyar liralık dev yatırım, yıllık 36 bin ton üretim yapılacak

19:5813/01/2026, Salı
AA
Şanlıurfa'ya 2 milyar liralık besi organize tarım bölgesi yatırımı yapılacak.
Şanlıurfa'ya 2 milyar liralık besi organize tarım bölgesi yatırımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'ya 2 milyar liralık besi organize tarım bölgesi yatırımı yapıldığını bildirerek, "Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi'nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şanlıurfa'ya 2 milyar liralık dev yatırım yapıldığına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi'nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek. Böylece toplamda 320 besi işletmesi, yıllık 36 bin ton kırmızı et üretimi ve 3 bin istihdam rakamına ulaşarak, bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomimize güçlü katkı sağlanacak. 8 bin dekar alana kurulan Türkiye'nin en büyük organize tarım bölgesi olan bu dev yatırım, bölgemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı, bereketli olsun."



