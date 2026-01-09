Hedef gözetmeksizin tutturuyor





Uçak’ı diğer insanlardan ayıran en büyük özelliği ise doğuştan kısa boylu olmasına rağmen, futbol topu ile istediğini yapabilmesi. Evinin bahçesini adeta bir antrenman sahasına çeviren Uçak, futbol topuyla her insanın yapamayacağı şeyleri yaparak videoya çekiyor. Ufak pencerelerden topu geçiren, hareket halindeki araç tekerleklerinin tam ortasından isabet sağlayan Sedat’ın videoları, binlerce kişi tarafından izleniyor. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Uçak, imkansız denilen açılardan topu hedefe ulaştırıp izleyenleri hayrete düşürüyor.