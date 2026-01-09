Yeni Şafak
Boyu kısa ama yeteneği büyük: Mesafe tanımadan futbol topuyla her hedefi tekte tutturuyor

Boyu kısa ama yeteneği büyük: Mesafe tanımadan futbol topuyla her hedefi tekte tutturuyor

00:029/01/2026, Cuma
G: 8/01/2026, Perşembe
IHA
Şanlıurfa’da halk arasında cücelik olarak adlandırılan akondroplazi rahatsızlığı nedeniyle boyu kısa kalan Sedat Uçak, futbol yeteneğiyle dikkat çekiyor. Uçak, bir cambaz gibi topu istediği mesafeden istediği hedefe atabiliyor.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı TİGEM arazileri içerisinde yer alan kırsal Karatepe Mahallesi’nde yaşayan ve halk arasında cücelik olarak adlandırılan akondroplazi rahatsızlığı nedeniyle boyu kısa kalan 32 yaşındaki Sedat Uçak, futbol topuyla istediği hedefi istediği mesafeden tek atışta tutturabiliyor.

 Üniversite mezunu olan ve kendi imkanlarıyla evde spor yapan Uçak, zorlu hayat şartlarına rağmen azmiyle mahalledeki herkese örnek oluyor.

Eğitime yürüyerek, hayata koşarak başladı


Sedat Uçak’ın başarı hikayesi aslında çocukluk yıllarına dayanıyor. İlkokul ve ortaokul döneminde TİGEM arazisi içinde yer alan göçer bölgesinden her gün kilometrelerce yolu yürüyerek okula giden Uçak, zorluklar karşısında pes etmemeyi o yıllarda öğrendi. Bugün üniversite mezunu olan Sedat Uçak, 5 yıldır evli ve engelli maaşıyla geçimini sağlıyor.

Hedef gözetmeksizin tutturuyor


Uçak’ı diğer insanlardan ayıran en büyük özelliği ise doğuştan kısa boylu olmasına rağmen, futbol topu ile istediğini yapabilmesi. Evinin bahçesini adeta bir antrenman sahasına çeviren Uçak, futbol topuyla her insanın yapamayacağı şeyleri yaparak videoya çekiyor. Ufak pencerelerden topu geçiren, hareket halindeki araç tekerleklerinin tam ortasından isabet sağlayan Sedat’ın videoları, binlerce kişi tarafından izleniyor. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Uçak, imkansız denilen açılardan topu hedefe ulaştırıp izleyenleri hayrete düşürüyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra ailesinin yanına dönen Sedat Uçak, hayvancılıkla uğraşıyor. Boş zamanlarında ise futbol topuyla zaman geçiren Uçak, "Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi’nde yaşıyorum. Uzun zamandır top oynuyorum. Bel fıtığından sonra artık top oynamıyorum. Artık topu büyük küçük fark etmeden her pencereden atıyorum. İstediğim hedefi vurabiliyorum" diye konuştu.


