Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi soluğu mahkemede aldı

Galatasaray'ın eski golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de yargı süreciyle gündeme geldi. Arjantinli futbolcu, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre bölgesinin General Pacheco kentinde bulunan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet savcılığına giderek ifade verdi.
Gönüllü olarak başvurdu
Avukatlarıyla birlikte savcılığa gönüllü başvuruda bulunduğu belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun, eski eşi Wanda Nara'nın yaptığı suç duyurusu kapsamında hakim ve savcı karşısına çıktığı bildirildi.
Söz konusu şikayetin, çiftin 11 yaşındaki kızlarını ilgilendiren "aile içi şiddet ve yaralama" iddialarına dayandığı aktarıldı. İfadesini tamamlayan Icardi hakkındaki hukuki sürecin Arjantin makamlarınca titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
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