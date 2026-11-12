Özbekistan Rusya maçının canlı yayıncısı var mı? Batrakov oynuyor mu?

Özbekistan ile Rusya milli takımları liglere verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelede Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov da ilk 11'de sahaya çıktı.
Özellikle sarı-kırmızılı futbolseverler maçın yayıncısını araştırıyor ancak mücadeleyi Türkiye'de canlı yayınlayan herhangi bir kanal bulunmuyor.
Öte yandan Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Abbasbek Feyzullayev ve Eldor Shomurodov da Özbekistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor.
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