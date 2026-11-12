Özbekistan Rusya maçının canlı yayıncısı var mı? Batrakov oynuyor mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Aleksey Batrakov (83) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Özbekistan ile Rusya milli takımları liglere verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelede Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov da ilk 11'de sahaya çıktı.

Özellikle sarı-kırmızılı futbolseverler maçın yayıncısını araştırıyor ancak mücadeleyi Türkiye'de canlı yayınlayan herhangi bir kanal bulunmuyor.

Öte yandan Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Abbasbek Feyzullayev ve Eldor Shomurodov da Özbekistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor.

Reklam Reklam

🫂Özbekistan-Rusya maçı öncesinde Galatasaraylı Aleksey Batrakov, Başakşehir forması giyen Abbosbek Fayzullaev ve Eldor Shomurodov ile selamlaştı. https://t.co/LZhcGsLnyM — SPOR (@yenisafakspor) November 12, 2026