Galatasaraylı efsaneden flaş karar! Kariyerini noktalıyor

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Türk futbolunun ve Galatasaray tarihinin unutulmaz isimleri arasında adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera, kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

El Espectador Deportes'un haberine göre uzun yıllar sahalarda boy gösteren ve kazandığı kupalarla adeta bir efsaneye dönüşen 40 yaşındaki Uruguaylı kaleci, aktif futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı. Tecrübeli eldivenin, Güney Amerika futbolunun en büyük kulüp organizasyonu olan Copa Libertadores'te Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacak dev finalin ardından futbolu bırakacağı belirtildi.

Yıllarca hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği üstün performans ve liderlik özellikleriyle akıllarda yer edinen Muslera'nın bu kararı, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

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