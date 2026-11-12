Gençlerbirliği milli arada hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki antrenman, fitness salonunda aktivasyon hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Bernd Storck yönetiminde sahada ısınma koşusuyla devam eden idmanda kırmızı-siyahlılar, taktik çalıştı.
Başkent ekibi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile yarın saat 10.30'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.
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