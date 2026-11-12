Kevin De Bruyne'den Türkiye'ye saygı: Golün ardından sevinmedi

A Milli Futbol Takımımızın Belçika ile oynadığı karşılaşmada Kevin De Bruyne'nin attığı golün ardından sevinmemesi dikkat çekti.
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Belçika arasında İzmir'de oynanan karşılaşmada duygusal anlar yaşandı.
Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadele öncesinde hayatını kaybeden işçiler anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Belçika'nın yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne ise Türkiye ağlarını havalandırdıktan sonra gol sevinci yaşamadı.
Belçikalı futbolcunun bu davranışı, karşılaşma öncesindeki anma töreninin ardından dikkat çeken görüntülerden biri oldu.
18 işçinin hayatını kaybettiği facia unutulmadı
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybederken 15 işçi yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından İzmir'de oynanan Türkiye-Belçika karşılaşması öncesinde yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Ay-yıldızlı futbolcular da sahaya kollarında siyah bantla çıktı.
Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne ise attığı golün ardından sevinç gösterisinde bulunmayarak dikkat çekti.
Belçikalı futbolcunun karşılaşma öncesindeki anmanın ardından sergilediği bu tavır dikkat çekerken bazı Türk taraftarlar da yıldız oyuncunun davranışını alkışlayarak takdirlerini gösterdi.
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