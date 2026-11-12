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Türkiye - Belçika CANLI ATV İZLE || Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda, nerede yayınlanıyor?

19:05, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşılaşacak. İzmir'de oynanacak kritik maç saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Türkiye - Belçika maçı canlı izleme linki ve ATV canlı yayın ekranı haberimizde.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.


Ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkacak.


Gruptaki ilk dört maçını kaybeden ve puanla tanışamayan milliler, Belçika karşısında mağlubiyet serisine son vermek istiyor.


A Milli Takım, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da da İtalya'ya 3-1 kaybetti.

Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 ve deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Türkiye ile Belçika, tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta ay-yıldızlıların 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi.

5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.


A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Türkiye'deki 5. maçını oynayacak. Daha önce Türkiye'de oynanan 4 maçta iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.

Milli Takım, Türkiye'deki galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesinde 3-2'lik sonuçla elde etti.

Ay-yıldızlılarda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika karşısında forma giyebilecek. İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir de Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.


TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Sandro Scharer yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.


TÜRKİYE - BELÇİKA CANLI İZLE

Türkiye - Belçika maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


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Başlıklar :TürkiyeBelçikaUluslar Ligi
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Türkiye - Belçika CANLI ATV İZLE || Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda, nerede yayınlanıyor?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.


Ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkacak.


Gruptaki ilk dört maçını kaybeden ve puanla tanışamayan milliler, Belçika karşısında mağlubiyet serisine son vermek istiyor.


A Milli Takım, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da da İtalya'ya 3-1 kaybetti.

Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 ve deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Türkiye ile Belçika, tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta ay-yıldızlıların 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi.

5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.


A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Türkiye'deki 5. maçını oynayacak. Daha önce Türkiye'de oynanan 4 maçta iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.

Milli Takım, Türkiye'deki galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesinde 3-2'lik sonuçla elde etti.

Ay-yıldızlılarda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika karşısında forma giyebilecek. İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir de Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.


TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Sandro Scharer yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.


TÜRKİYE - BELÇİKA CANLI İZLE

Türkiye - Belçika maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


ATV CANLI YAYIN EKRANI


ATV canlı yayın ekranı için TIKLAYIN.




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