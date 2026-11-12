Kötü haberi Sergen Yalçın verdi: 25-30 dakika oynayabilir

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UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı ağırlayacak A Milli Takımımızda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"Çalışmalar iyi geçti" diyen Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"İki günü iyi değerlendirdik. Bazı dokunuşlar yapmaya çalıştık. İlk maçımız, teknik ekip için çok değerli. Bu grupta iyi takımlar var. Bu maç kolay olmayacak. Kazanmak istiyoruz ve ona göre hazırlandık. Umarım oyunumuz ve planımız istediğimiz gibi işlerse iyi bir sonuç alırız."

Öte yandan Sergen Yalçın, Zeki Çelik'in bir problemi olduğunu duyurdu ve şunları dile getirdi:

"Sağ bekte Oğuz Aydın başlıyor. Barış önde oynayacak. Zeki'de bir problem var, 25-30 dakika oynayabilir. İnşallah hayırlısı olur."

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