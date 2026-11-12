Milli futbolcu cezalı duruma düştü: Fransa maçında yok

UEFA Uluslar Ligi'nde kritik maçlara çıkan A Milli Futbol Takımı'nda savunma hattını yakından ilgilendiren önemli bir eksiklik yaşandı. Ay-yıldızlı ekibin Belçika ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, maç içinde gördüğü sarı kartla cezalı sınırını aştı.
Belçika karşısında yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan 26 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, bir sonraki gruptaki dev randevuda takımını yalnız bırakacak.
Fransa maçında yok
Gördüğü bu kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı zorlu mücadelede kadroda yer alamayacak.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.