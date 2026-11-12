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Milli futbolcu cezalı duruma düştü: Fransa maçında yok

20:51, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:54, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları karşılaşma öncesinde motivasyon konuşması yaptı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. Mücadelede sarı kart gören milli stoper, cezalı duruma düşerek bir sonraki Fransa karşılaşmasında forma giyme şansını kaybetti.

UEFA Uluslar Ligi'nde kritik maçlara çıkan A Milli Futbol Takımı'nda savunma hattını yakından ilgilendiren önemli bir eksiklik yaşandı. Ay-yıldızlı ekibin Belçika ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, maç içinde gördüğü sarı kartla cezalı sınırını aştı.

Belçika karşısında yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan 26 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, bir sonraki gruptaki dev randevuda takımını yalnız bırakacak.

Fransa maçında yok

Gördüğü bu kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı zorlu mücadelede kadroda yer alamayacak.


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Başlıklar :A Milli Futbol TakımıOzan KabakFransa
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Milli futbolcu cezalı duruma düştü: Fransa maçında yok
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları karşılaşma öncesinde motivasyon konuşması yaptı.
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