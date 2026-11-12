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A Milli Takım Uluslar Ligi'nde küme düştü mü? Belçika yenilgisi sonrası kritik hesap!

22:10, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 22:21, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup olarak A Ligi 1. Grup'u son sırada tamamlamayı garantiledi. Ay-yıldızlıların doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği ise diğer gruplardaki sonuçlarla netleşecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk etti. Arda Güler'in 20. dakikada kaydettiği golle öne geçen milliler, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasından puansız ayrılan Türkiye, 5 maç sonunda 0 puanda kaldı.

Grup sonunculuğu kesinleşti, küme düşme henüz kesinleşmedi


﻿Türkiye'nin grubunu son sırada bitirmesi kesinleşmesine rağmen A Ligi'nden doğrudan düşmesi henüz matematiksel olarak kesinleşmedi.

UEFA'nın 2026/27 sezonundaki statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grup sonuncusundan en kötü ikisi doğrudan B Ligi'ne düşerken diğer iki takım kümede kalabilmek için play-off oynayacak.

Dolayısıyla Türkiye'nin kaderini yalnızca Fransa ile oynayacağı son karşılaşma değil, diğer grupların sonuncularının alacağı sonuçlar da belirleyecek.

Türkiye'nin rakipleri Sırbistan ve Çekya


A Ligi'nde Türkiye ile birlikte Sırbistan ve Çekya da dört maç sonunda puan alamadı. Norveç ise 3 puanla diğer grup sonuncuları arasında daha avantajlı durumda bulunuyor.


Türkiye'nin doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi için dört grup sonuncusu arasında en iyi iki takım arasına girmesi gerekiyor. Bu nedenle Sırbistan ve Çekya'nın kalan maçları büyük önem taşıyor.

Gözler Fransa maçında


Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak. Türkiye'nin alacağı sonucun yanı sıra Sırbistan, Çekya ve Norveç'in karşılaşmalarının ardından oluşacak sıralama, A Ligi'nden doğrudan düşecek takımları belirleyecek.

Sonuç olarak Türkiye'nin grup sonunculuğu kesinleşti ancak B Ligi'ne düşmesi henüz kesinleşmedi.


Millilerin A Ligi'nde kalabilmesi için öncelikle doğrudan düşmekten kurtulması, ardından play-off engelini aşması gerekecek.

Başlıklar :TürkiyeUluslar LigiMilli Takım
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A Milli Takım Uluslar Ligi'nde küme düştü mü? Belçika yenilgisi sonrası kritik hesap!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk etti. Arda Güler'in 20. dakikada kaydettiği golle öne geçen milliler, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasından puansız ayrılan Türkiye, 5 maç sonunda 0 puanda kaldı.

Grup sonunculuğu kesinleşti, küme düşme henüz kesinleşmedi


﻿Türkiye'nin grubunu son sırada bitirmesi kesinleşmesine rağmen A Ligi'nden doğrudan düşmesi henüz matematiksel olarak kesinleşmedi.

UEFA'nın 2026/27 sezonundaki statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grup sonuncusundan en kötü ikisi doğrudan B Ligi'ne düşerken diğer iki takım kümede kalabilmek için play-off oynayacak.

Dolayısıyla Türkiye'nin kaderini yalnızca Fransa ile oynayacağı son karşılaşma değil, diğer grupların sonuncularının alacağı sonuçlar da belirleyecek.

Türkiye'nin rakipleri Sırbistan ve Çekya


A Ligi'nde Türkiye ile birlikte Sırbistan ve Çekya da dört maç sonunda puan alamadı. Norveç ise 3 puanla diğer grup sonuncuları arasında daha avantajlı durumda bulunuyor.


Türkiye'nin doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi için dört grup sonuncusu arasında en iyi iki takım arasına girmesi gerekiyor. Bu nedenle Sırbistan ve Çekya'nın kalan maçları büyük önem taşıyor.

Gözler Fransa maçında


Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak. Türkiye'nin alacağı sonucun yanı sıra Sırbistan, Çekya ve Norveç'in karşılaşmalarının ardından oluşacak sıralama, A Ligi'nden doğrudan düşecek takımları belirleyecek.

Sonuç olarak Türkiye'nin grup sonunculuğu kesinleşti ancak B Ligi'ne düşmesi henüz kesinleşmedi.


Millilerin A Ligi'nde kalabilmesi için öncelikle doğrudan düşmekten kurtulması, ardından play-off engelini aşması gerekecek.

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