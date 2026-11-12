A Milli Takım Uluslar Ligi'nde küme düştü mü? Belçika yenilgisi sonrası kritik hesap!

Türkiye'nin rakipleri Sırbistan ve Çekya





A Ligi'nde Türkiye ile birlikte Sırbistan ve Çekya da dört maç sonunda puan alamadı. Norveç ise 3 puanla diğer grup sonuncuları arasında daha avantajlı durumda bulunuyor.





Türkiye'nin doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi için dört grup sonuncusu arasında en iyi iki takım arasına girmesi gerekiyor. Bu nedenle Sırbistan ve Çekya'nın kalan maçları büyük önem taşıyor.