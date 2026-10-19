Batı’nın refah rüyası sona mı eriyor? Küresel krizler ve Türkiye’nin güvenlik hamleleri Hafıza'nın yeni bölümünde masada

Yeni Şafak'ın ilgiyle takip edilen serisi Hafıza Büyük Resim’in yine zengin gündemiyle izleyicisiyle buluştu.

Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza Büyük Resim’in 134. bölümünde Batı dünyasında yaşanan siyasi ve toplumsal krizleri, ABD-Avrupa ilişkilerindeki değişimi ve Türkiye’nin güvenlik politikalarını ele alıyor.

Batı savaş gündeminin etkisi altında

Programda, ABD’nin Avrupa’ya yönelik yaklaşımının kıtanın yaklaşık 50 yıllık refah dönemine etkileri ve Batı’yı etkisi altına alan savaş gündemi değerlendiriliyor. Fransa’daki protestolar ve İsrail Diaspora Bakanı’nın açıklamaları üzerinden Batı dünyasındaki gelişmeler masaya yatırılıyor.

Mossad'ın Türkiye'de öfke yaymayı hedef alan operasyonları

Türkiye’deki Mossad yapılanmaları ve topluma umutsuzluk ile öfke yaymayı hedefleyen örtülü operasyonlar da programın gündeminde yer alıyor. Türkiye’nin 3 bin kilometrelik güvenlik çemberi, savunma sanayisindeki hamleleri ve Mekke Anlaşması üzerinden oluşturduğu belirtilen bölgesel güvenlik yaklaşımı ele alınıyor.

Bölümde ayrıca Türkiye’nin güvenlik ve dış politika vizyonu ile muhalefetin küresel gelişmelere yaklaşımı değerlendiriliyor.

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