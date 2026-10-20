Otobüslerde yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza kesilecek

Ulaştırma Bakanlığı’nın yayımladığı yeni rehbere göre; otobüslerde kulaklıksız yüksek sesle müzik dinlemek, video izlemek, sigara içmek, gürültü yapmak, çöp atmak ve çevreyi tehdit edici hareketlerde bulunmak ceza kapsamına alındı. Yaptırımları uygulama yetkisi ise yerel yönetimlere ve ulaşım otoritelerine verildi.

AŞBAKAN ANDY BURNHAM: "KULAKLIK TAKIN"

Uygulamayı eğlenceli bir videoyla duyuran Andy Burnham, "Toplu taşımada en can sıkıcı şeylerden biri hakkında konuşalım mı? İşe odaklanmaya çalışırken veya çocuğunuzu uyutmuşken birisi telefonundan son ses müzik açıyor. Bunu hepimiz yaşadık. Eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen kulaklık takın" çağrısında bulundu.

YOLCULARIN YÜZDE 40'I TOPLU TAŞIMADA GÜVENSİZ HİSSEDİYOR

Sivil toplum kuruluşları ve ulaşım grupları yeni düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı. Transport Focus yöneticisi Alex Campbell, yolcuların yüzde 40'ının bu tarz gürültü ve rahatsız edici eylemler nedeniyle kendini güvensiz hissettiğini, yeni cezaların toplu taşıma kullanımını ve konforunu artıracağını ifade etti.

TRENLERDE CEZA 1000 STERLİNE KADAR ÇIKABİLİYOR

Trenlerde 2005'ten beri yürürlükte olan benzer kurallar kapsamında, düzeni bozan yolcular doğrudan trenden indirilebiliyor. Tren hatlarındaki kural ihlallerinde uygulanan para cezası tutarı ise 1000 sterline (yaklaşık 66 bin TL) kadar ulaşabiliyor.

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