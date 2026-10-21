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Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi? İŞKUR Gençlik kura sonuçları sorgulama ekranı

Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi? İŞKUR Gençlik kura sonuçları sorgulama ekranı

13:38, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:38, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi? İŞKUR Gençlik kura sonuçları sorgulama ekranı

Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, 20–24 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından programa katılmak isteyen öğrencilerin gözü kura takvimine çevrilecek. Peki, Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcıların belirleneceği kura çekimi ne zaman yapılacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş tecrübesi kazanmalarını ve aylık 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde etmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş tarihine çevrildi. Çukurova Üniversitesi bünyesinde belirlenen kontenjanlara başvuran binlerce öğrenci "Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş tecrübesi kazanmalarını ve aylık 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde etmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş tarihine çevrildi. Çukurova Üniversitesi bünyesinde belirlenen kontenjanlara başvuran binlerce öğrenci "Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?

Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 27 Ekim'de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılacak olup, dileyen öğrenciler kura çekimini izleyebilir. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın



Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 27 Ekim'de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılacak olup, dileyen öğrenciler kura çekimini izleyebilir. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın

Başvurular https://genclik.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Programda katılımcıların seçim yöntemi olarak Noter Kurası kullanılacaktır.  Noter kurası 27 Ekim 2025 Salı günü saat 09.00' da Kongre Merkezinde yapılmaya başlanacak olup, dileyen öğrenciler kura çekimini izleyebilir. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

Kura sonucunda oluşturulan asil listeler nihai liste olmayıp, gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşir.

Başvuru aşamasında evrak istenmemekte olup noter kurasında çıkan öğrencilerimizden evrak istenecektir. Üniversitede öğrenim gören öğrencilere 3463 kontenjan ayrılmıştır.

Başvurular https://genclik.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Programda katılımcıların seçim yöntemi olarak Noter Kurası kullanılacaktır.&nbsp; Noter kurası 27 Ekim 2025 Salı günü saat 09.00' da Kongre Merkezinde yapılmaya başlanacak olup, dileyen öğrenciler kura çekimini izleyebilir. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.Kura sonucunda oluşturulan asil listeler nihai liste olmayıp, gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşir.Başvuru aşamasında evrak istenmemekte olup noter kurasında çıkan öğrencilerimizden evrak istenecektir. Üniversitede öğrenim gören öğrencilere 3463 kontenjan ayrılmıştır.

İlan üzerinde 28 farklı portal kodu bulunmaktadır. Öğrenciler bu portal kodlarında yer alan Birim/Fakülteleri çalışmak istedikleri yer olarak tercih edebilecektir. (Okuduğunuz bölüm ile tercih yaptığınız bölüm aynı birim olması zorunluluğu yoktur.)

Tercih ettiğiniz Fakülte/Birim görev yerinizi kendisine bağlı birimlere (atölyeler, işletmeler, bürolar vb.)ya da uygun gördüğü farklı bir birime belirleyecektir.

İlan üzerinde 28 farklı portal kodu bulunmaktadır. Öğrenciler bu portal kodlarında yer alan Birim/Fakülteleri çalışmak istedikleri yer olarak tercih edebilecektir. (Okuduğunuz bölüm ile tercih yaptığınız bölüm aynı birim olması zorunluluğu yoktur.)Tercih ettiğiniz Fakülte/Birim görev yerinizi kendisine bağlı birimlere (atölyeler, işletmeler, bürolar vb.)ya da uygun gördüğü farklı bir birime belirleyecektir.

Ç.Ü.SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZGELİRLER (970) kodu altında yer alan birimler şu şekildedir:

Sks Daire Başkanlığı (Merkezi Kafeterya, Kültür Müdürlüğü, Medikososyal Merkezi, Anaokulu, Öğrenci Kantinleri, Kayıkhane Restoran, Konukevleri,Spor Tesisleri), Genel Sekreterlik, İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Kütüphane Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bilim İletişim Ofisi, Su Ürünleri Fakültesi, Soyap, Haber Merkezi, Kariyer Merkezi, SAğlıklı Yaşam ve Uygulama Araştırma Merkezi, Dış İlişkiler Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Kalite Koordinatörlüğü, Tömer, Yadyo, Proje Geliştirme Birimi (Arges), Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Çümerlab, Sabidam,Subtropik Meyveler Uygulama Araştırma Merkezi, İsg Birimi, Uzaymer, Devlet Konservatuvarı, Bağımlılık Ve Adli Bilimler Enstitüsü,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ç.Ü.SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZGELİRLER (970) kodu altında yer alan birimler şu şekildedir:Sks Daire Başkanlığı (Merkezi Kafeterya, Kültür Müdürlüğü, Medikososyal Merkezi, Anaokulu, Öğrenci Kantinleri, Kayıkhane Restoran, Konukevleri,Spor Tesisleri), Genel Sekreterlik, İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Kütüphane Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bilim İletişim Ofisi, Su Ürünleri Fakültesi, Soyap, Haber Merkezi, Kariyer Merkezi, SAğlıklı Yaşam ve Uygulama Araştırma Merkezi, Dış İlişkiler Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Kalite Koordinatörlüğü, Tömer, Yadyo, Proje Geliştirme Birimi (Arges), Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Çümerlab, Sabidam,Subtropik Meyveler Uygulama Araştırma Merkezi, İsg Birimi, Uzaymer, Devlet Konservatuvarı, Bağımlılık Ve Adli Bilimler Enstitüsü,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Başlıklar :Çukurova ÜniversitesiİŞKUR Gençlik ProgramıİŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları
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