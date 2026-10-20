Borsa İstanbul yeni güne alıcılı başladı
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe yüzde 0,38 artışla 11.473,82 puandan başladı. Dünkü yüzde 2,49'luk düşüşün ardından tepki alımlarıyla açılan piyasada küresel riskler ve yoğun veri gündemi takip ediliyor.
Dünü 11.430,14 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 43,68 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 11.473,82 puandan başladı.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,39 yükselirken, holding endeksi yatay bir seyir izledi.
Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile ticaret oldu.
KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSK GERGİNLİĞİ
Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı jeopolitik tedirginlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.
Öte yandan yaklaşan bilanço sezonu öncesinde dev şirketlerin finansal sonuçları beklenirken uluslararası piyasalarda negatif bir tablo hakim seyrediyor.
PİYASALARIN GÖZÜ KRİTİK VERİ GÜNDEMİNDE
Yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD ADP özel sektör istihdamı ve Almanya ÜFE verileri takip edilecek.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade ediyor.