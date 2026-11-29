Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muş'ta uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.
Araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı
Bu kapsamda il merkezinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 10 kilo 22 gram skunk ve 614 bin lira ele geçirilirken, araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak, kabul etmek veya uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.
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