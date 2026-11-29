Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen törenle, 19 bin hayırseverin katkısıyla 381 günde tamamlanan Ayşe Darendeli İstiklal Camii ibadete açıldı.
İnşaat salgın ve depremler nedeniyle kesintiye uğradı
Salgın süreci ve 6 Şubat depremleri, temeli 2019 yılında atılan caminin inşaatının kesintiye uğramasına neden oldu.
Açılış programıyla birlikte cami vatandaşların hizmetine sunuldu.
İl Müftü Vekili Mehmet Demir, programda yaptığı konuşmada caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti.
Duaların ardından caminin ibadete açılmasıyla sona eren programa il ve ilçe protokolü katıldı.
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