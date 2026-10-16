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Akaryakıta dev indirim: Tabelaya bu gece yansıyacak İşte benzin ve motorinde güncel fiyatlar

Akaryakıta dev indirim: Tabelaya bu gece yansıyacak İşte benzin ve motorinde güncel fiyatlar

10:01, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 10:14, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Akaryakıta dev indirim: Tabelaya bu gece yansıyacak İşte benzin ve motorinde güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından sürücüleri sevindirecek akaryakıt müjdesi geldi. Benzinin litre fiyatında yapılması öngörülen indirimin ardından pompa fiyatları 80 liralık psikolojik sınırın altına gerileyecek. İşte detaylar.

Küresel piyasalarda brent petrolün gerilemesi ve sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 5,65 lira indirim yapılması öngörülüyor.

Küresel piyasalarda brent petrolün gerilemesi ve sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 5,65 lira indirim yapılması öngörülüyor.

Sektör temsilcileri ve Petros tarafından doğrulanan indirimin ardından benzin fiyatları uzun bir aradan sonra yeniden 80 liranın altına inecek.

Sektör temsilcileri ve Petros tarafından doğrulanan indirimin ardından benzin fiyatları uzun bir aradan sonra yeniden 80 liranın altına inecek.

Araç sahiplerinin merakla beklediği 5,65 TL'lik dev indirim, 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı (00.01 itibarıyla) pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Araç sahiplerinin merakla beklediği 5,65 TL'lik dev indirim, 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı (00.01 itibarıyla) pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Cuma gecesinden itibaren geçerli olacak indirimle sürücüler depolarını daha uygun fiyata doldurabilecek.

Cuma gecesinden itibaren geçerli olacak indirimle sürücüler depolarını daha uygun fiyata doldurabilecek.

Beklenen indirimin pompaya yansımasıyla birlikte üç büyükşehirde benzin fiyatları şu şekilde güncellenecek:


  • İstanbul: 83,80 TL'den 78,15 TL'ye
  • Ankara: 84,80 TL'den 79,15 TL'ye
  • İzmir: 85,10 TL'den 79,45 TL'ye düşecek.
Beklenen indirimin pompaya yansımasıyla birlikte üç büyükşehirde benzin fiyatları şu şekilde güncellenecek:İstanbul: 83,80 TL'den 78,15 TL'yeAnkara: 84,80 TL'den 79,15 TL'yeİzmir: 85,10 TL'den 79,45 TL'ye düşecek.

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Benzindeki büyük indirime karşın motorin ve LPG grubunda şimdilik bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYORBenzindeki büyük indirime karşın motorin ve LPG grubunda şimdilik bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Halihazırda motorinin litresi İstanbul'da 96,60 TL, Ankara'da 97,70 TL ve İzmir'de 98,00 TL'den satılırken; petrol piyasalarındaki geri çekilmenin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde diğer akaryakıt ürünlerinde de indirim görülebileceği belirtiliyor.

Halihazırda motorinin litresi İstanbul'da 96,60 TL, Ankara'da 97,70 TL ve İzmir'de 98,00 TL'den satılırken; petrol piyasalarındaki geri çekilmenin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde diğer akaryakıt ürünlerinde de indirim görülebileceği belirtiliyor.
Başlıklar :AkaryakıtBenzinMotorinLPGİndirimZam
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Yeni Şafak
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