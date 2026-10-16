Akaryakıta dev indirim: Tabelaya bu gece yansıyacak İşte benzin ve motorinde güncel fiyatlar

Bakan Bolat açıkladı: Yıllıklandırılmış ihracatta yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı

Türkiye İnovasyon Haftası programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylül ayı, bu yıl ihracat için çok güzel, bereketli bir yıl oldu. Bu yılın ilk 9 ayının 5'inde aylık rekorlar kırdık ve 6 ay artışlarımız oldu. Şu anda eylül ayı itibari ile yüzde 5,2 yıllıklandırılmış artış oranıyla 283,7 milyar dolara ulaştık ve yıl sonu hedefi olan 282'yi 1,7 milyar dolar aşmış durumdayız. Yıl sonunda daha güzel rakamlara ulaşmayı birlikte hedefliyoruz" dedi.