TOKİ’den ev sahiplerine yüzde 25 indirim fırsatı: Başvuru için son 3 gün
TOKİ’nin 228 bin konut ve iş yeri sahibini ilgilendiren yüzde 25 indirim kampanyasında son viraja girildi. Borcunu peşin veya kısmi kapatarak tapusuna kavuşmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 19 Ekim! İşte indirimden yararlanma şartları ve gerekli belgeler...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyerek mülkünün tapusuna bir an önce sahip olmak isteyen vatandaşlar için başlattığı dev indirim kampanyasında son aşamaya geldi.
Hem tam hem kısmi ödemeye yüzde 25 fırsatı
Kampanya, yalnızca borcunun tamamını kapatabilecek nakit birikimi olanlara değil, bütçesine göre ara ödeme yapmak isteyen hak sahiplerine de esneklik sağlıyor:
İndirimden kimler yararlanabilir?
TOKİ'nin sağladığı bu özel imkândan faydalanmak isteyen gayrimenkul sahiplerinin taşıması gereken kriterler ise şu şekilde:
Başvuru nereye yapılır, hangi belgeler gerekli?
Başvuru işlemleri, alıcıların gayrimenkul sözleşmelerini imzaladıkları yetkili bankalar (T. Ziraat Bankası A.Ş. veya T. Halk Bankası A.Ş.) üzerinden yürütülmektedir. Banka şubelerine gitmeden önce hak sahiplerinin şu iki belgeyi hazırlaması gerekiyor:
Kredi İmkanı ve Tapu Teslimi: Peşin ödemede nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, anlaşmalı bankalardan konut kredisi çekerek de bu indirimden faydalanabilecek. Kat mülkiyeti kurulmuş olan projelerde, borcunun tamamını sıfırlayan hak sahiplerine tapuları vakit kaybetmeksizin teslim edilecek.
Son Gün 19 Ekim
İndirim avantajından faydalanmak isteyen vatandaşların 19 Ekim 2026 mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlaması gerekmekte. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatma veya ara ödeme taleplerinde indirim hakkı uygulanmayacak.