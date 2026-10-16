Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyerek mülkünün tapusuna bir an önce sahip olmak isteyen vatandaşlar için başlattığı dev indirim kampanyasında son aşamaya geldi.

Yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri sahibini yakından ilgilendiren %25'lik indirim fırsatı için son başvuru tarihi 19 Ekim 2026 olarak belirlendi.

Hem tam hem kısmi ödemeye yüzde 25 fırsatı

Kampanya, yalnızca borcunun tamamını kapatabilecek nakit birikimi olanlara değil, bütçesine göre ara ödeme yapmak isteyen hak sahiplerine de esneklik sağlıyor:

Eksiksiz (Tam) borç kapatma: Kalan borç bakiyesinin tamamını peşin olarak ödeyen hak sahipleri, net %25 indirimden yararlanacak ve mülkünün tapusunu hemen teslim alabilecek.

Parçalı (Kısmi) borç kapatma: Borcun tamamını ödeyecek imkânı olmayanlar, mevcut borç tutarının en az %25’lik kısmını yatırmaları halinde, ödedikleri miktar üzerinden yine %25 indirim kazanacak.

İndirimden kimler yararlanabilir?

TOKİ'nin sağladığı bu özel imkândan faydalanmak isteyen gayrimenkul sahiplerinin taşıması gereken kriterler ise şu şekilde:

Taksit başlangıcı: Taksit ödemelerinin en geç Haziran 2025 tarihi itibarıyla başlamış olması gereklidir.

Gecikmiş borç olmaması: Geriye dönük ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması, ayrıca başvuru yapılan içinde bulunulan aya ait taksitin eksiksiz yatırılmış olması şarttır.

Kalan vade sayısı: Kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması gerekmektedir. (Kalan taksiti 12 ay veya daha az olan konut ve iş yerleri kampanya kapsamına girmemektedir.)

Başvuru nereye yapılır, hangi belgeler gerekli?

Başvuru işlemleri, alıcıların gayrimenkul sözleşmelerini imzaladıkları yetkili bankalar (T. Ziraat Bankası A.Ş. veya T. Halk Bankası A.Ş.) üzerinden yürütülmektedir. Banka şubelerine gitmeden önce hak sahiplerinin şu iki belgeyi hazırlaması gerekiyor:

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Kredi İmkanı ve Tapu Teslimi: Peşin ödemede nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, anlaşmalı bankalardan konut kredisi çekerek de bu indirimden faydalanabilecek. Kat mülkiyeti kurulmuş olan projelerde, borcunun tamamını sıfırlayan hak sahiplerine tapuları vakit kaybetmeksizin teslim edilecek.

Son Gün 19 Ekim

İndirim avantajından faydalanmak isteyen vatandaşların 19 Ekim 2026 mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlaması gerekmekte. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatma veya ara ödeme taleplerinde indirim hakkı uygulanmayacak.

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