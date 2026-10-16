DOA Sistemi'nde ilk rekortmen belli oldu: 3,5 ayda 100 Bin ambalaj biriktirdi

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon süreci başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi meyvelerini vermeye başladı. Türkiye Çevre Ajansı ve DOA tarafından "Türkiye'nin en büyük dönüşüm meydan okuması" sloganıyla başlatılan "100 bin ambalaj challenge" kampanyasının ilk birincisi Samsun'dan çıktı. Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Turgay Baş, 3,5 aylık süre zarfında 100 bin depozitolu ambalaj biriktirerek Türkiye genelindeki ilk katılımcı olma başarısını gösterdi.

Toybelen Sanayi Sitesi’ndeki Sayma Doğrulama Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı.

Törende konuşan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, 1 Temmuz'da başlayan ulusal entegrasyon süreciyle birlikte geri dönüşüm altyapısının güçlendiğini ifade ederek, "Operatörlerimiz marifetiyle Turgay kardeşimizin evinden 100 bin ambalajı aldık, sayma doğrulama merkezine getirdik ve saydık. Bedelini cüzdanına aktardık" dedi.

HEDEF 25 MİLYAR AMBALAJ

DOA iade noktalarını ülke çapında yaygınlaştırmayı sürdürdüklerini kaydeden Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 125 sayma doğrulama hattına ve yaklaşık 100 sayma doğrulama merkezine ulaştık. Hedefimiz Türkiye çapında 140 sayma doğrulama merkezi ve 600 sayma doğrulama hattına ulaşmaktır. İki sene içinde ulusal entegrasyon dönemini bitirdiğimizde vatandaşlarımız yakın mesafede iade noktası bulabilecek. Bu makineler yazılımından tüm teknolojisine kadar yerli bir uygulamadır. Bu şekilde inşallah Türkiye'mizde üretilen 25 milyar depozitosu olan ambalajı geri dönüşüme ve sanayiye kazandırmayı hedefliyoruz."

"YEŞİLİN BOL OLDUĞU BİR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Kampanyayı birincilikle tamamlamaktan ötürü gururlu olduğunu dile getiren Turgay Baş ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Farkındalık olması açısından evimin yanında bir depo yaptım. Gelecek nesillere mavinin ve yeşilin bol olduğu bir Türkiye bırakmak için elimizden gelen çabayı, gayreti gösteriyoruz. 100 bin ambalajı yaz ayı olması nedeniyle festivallerden, düğünlerden topladım."