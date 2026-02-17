Yeni Şafak
'10 Kardeşler' suç örgütüne darbe: 26 tutuklama

00:5417/02/2026, Salı
IHA
Operasyonda yakalanan şüphelilerden 26’sı tutuklandı. (Foto: Arşiv)
İstanbul’da “10 Kardeşler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Silah ve uyuşturucu ticareti ile şiddet olaylarına karıştığı belirlenen örgüte yönelik soruşturmada 26 kişi tutuklandı.

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının liderliğini Mekin Büyükdeniz’in yaptığı ’10 Kardeşler’ olarak nitelendirilen yeni nesil suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 26 kişi tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösteren ve Mekin Büyükdeniz’in lideri olduğu ‘10 Kardeşler’ adlı yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma", "silahla kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "nitelikli yağma" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik takipte, suç örgütünün her nevi silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı yaptığı, çökme faaliyetlerinden kazanç sağladığı, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlara rağmen yurt dışına firar eden örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasında varlığını devam ettirdiği, aralıklı olarak cezaevine girip çıkan örgüt üyeleri ve henüz deşifre edilmemiş yaşı küçük örgüt üyeleri üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilmişti. 13 Şubat’ta İstanbul Küçükçekmece merkezli olarak 7 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Operasyonda 42 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 32 şüpheli tutuklanmaları talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakkında tutuklama talep edilen 32 şüpheliden 26’sı tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.



#İstanbul
#Küçükçekmece
#10 Kardeşler
#Operasyon
