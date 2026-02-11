Yeni Şafak
Küçükçekmece’de sitedeki 10 katlı riskli bina mühürlenerek tahliye edildi

07:3611/02/2026, Çarşamba
IHA
İstanbul Küçükçekmece’de sitede bulunan 10 katlı bina, riskli yapı olduğu tespit edildi. Belediye ekiplerince bina mühürlenirken vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre sitede bulunan 10 katlı binanın ekiplerin incelemeleri sonunda riskli yapı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bina Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi.

Bazı vatandaşlar belediye ekiplerince otellere yerleştirildi. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

