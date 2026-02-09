Küçükçekmece'de heyecanlandıran görüntü: Balık yerken görüldü

Su samuru Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunuyor.
İstanbul Küçükçekmece'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, göl kenarında balık yerken görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan Merkez Av Komisyonu tarafından avlanması yasaklanan türler arasında bulunan su samuru, Küçükçekmece Gölü kıyısında görüntülendi.
Göl kenarında su samurunun balık yediği görüldü.
