Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Küçükçekmece'de heyecanlandıran görüntü: Balık yerken görüldü

Küçükçekmece'de heyecanlandıran görüntü: Balık yerken görüldü

12:259/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Su samuru Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunuyor.
Su samuru Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunuyor.

İstanbul Küçükçekmece'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, göl kenarında balık yerken görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan Merkez Av Komisyonu tarafından avlanması yasaklanan türler arasında bulunan su samuru, Küçükçekmece Gölü kıyısında görüntülendi.

Göl kenarında su samurunun balık yediği görüldü.



#İstanbul
#Küçükçekmece
#Su samuru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH İLANI SON GELİŞME 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara kura tarihi belli oldu mu?