Küçükçekmece'de heyecanlandıran görüntü: Balık yerken görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan Merkez Av Komisyonu tarafından avlanması yasaklanan türler arasında bulunan su samuru, Küçükçekmece Gölü kıyısında görüntülendi.