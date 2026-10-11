Polonya'da Başbakan Tusk'a suikast bilgisi polise ulaştı: Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı

Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'a yönelik olası bir saldırı planı hakkında polise bilgi ulaştığı belirtilirken, Tusk "suikast tehdidi"nde bulunan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, polisin, Başbakan Tusk ve Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz'a yönelik olası bir saldırı hakkında ihbar aldığını belirtti.

Galecka, güvenlik birimlerine harekete geçme talimatı verildiğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, Polsat News'e yaptığı açıklamada, konunun ciddi olduğunu ve Başbakan Tusk'ın tehdide ilişkin yerel saatle 07.00 civarında bilgilendirildiğini ifade etti.

Tusk'ın başkent Varşova'da bulunduğunu ve resmi görevlerini sürdürdüğünü aktaran Szlapka, güvenlik birimlerinin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suikast tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı

Başbakan Tusk X’teki paylaşımda, "suikast tehdidi"nde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını belirterek, hızlı ve kararlı müdahaleleri için polis memurlarına teşekkür etti.

Polonya basınındaki haberlerde, Tusk ve Kosiniak-Kamysz'a yönelik tehdidin e-posta yoluyla gönderildiği bilgisi yer aldı.

Tusk, Rusya'nın, NATO'nun doğu kanadına yönelik hibrit saldırılarını artırmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

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