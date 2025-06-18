MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA DAİRESİ

T.C.





2024/341 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/341 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Bursa İl, Mustafakemalpaşa İlçe, KESTELEK Mahalle/Köy, Kiremit Ocağı Mevkii, 947





Yüzölçümü : 34.100,00 m2





İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir.





Kıymeti : 8.525.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın 3083 sayılı yasaın 6. maddesi gereğince kısıtlı olduğu anlaşılmaktadır.(Bilirkişi raporunda detaylı inceleme mevcuttur.)



