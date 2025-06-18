Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA DAİRESİ
MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
T.C.
2024/341 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/341 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Mustafakemalpaşa İlçe, KESTELEK Mahalle/Köy, Kiremit Ocağı Mevkii, 947
Yüzölçümü : 34.100,00 m2
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir.
Kıymeti : 8.525.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın 3083 sayılı yasaın 6. maddesi gereğince kısıtlı olduğu anlaşılmaktadır.(Bilirkişi raporunda detaylı inceleme mevcuttur.)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 13:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:59
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 13:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 13:59
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02243568
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