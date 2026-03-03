NEVŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 03.12.2025 tarihli gerekçeli karar hükmü:Davacı Rahime Dağ tarafından davalı Mehmet Dağ hakkında açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan çekişmeli boşanma davasının

KABULÜNE

, Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kanoğlu Mah./Köyü C:128, H:28, BSN:71'de nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Şefika kızı, 10/11/1973 doğumlu, TC No:35408073752 davacı

RAHİME DAĞ

ile aynı yer BSN:17'de nüfusa kayıtlı, Cuma ve Zemzem oğlu, 03/04/1970 doğumlu, TC No:47953821672 davalı

MEHMET DAĞ'ın

TMK'nun 166/1-2. maddesi gereğince

BOŞANMALARINA,

karar verildiği,





Davalı Mehmet Dağ: T.C.Kimlik No:47953821672, Cuma ve Zemzem oğlu, 03/04/1970 d.lu

olup,NAR BELDESİ ORTA MAH. GEVREK SK. NO: 2 Nevşehir adresine ve yargılama aşamasında ve sonrasında çıkartılan tüm tebligatların iade geldiği,





"T.K.10.maddesinin 2.fıkrasında yapılan değişiklik ile adres kayıt sistemindeki adres, başkaca araştırma yapılmasını gerekli kılmayan son adres olarak kabul edilmiştir. Bu durumda, ne tebligatı çıkartan merciin ne de posta memurunun başkaca bir adres araştırması yapmasına gerek bulunmamaktadır." hükmü gereğince, yurt içi tebligatların iade dönmesi 7201 Sayılı Kanunun 28-31.maddeleri gereğince, davalı hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



