NEVŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;





a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,





b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,





c) Geçici teminat belgesini (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz, Geçici Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe

Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi

veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen teminat mektupları (Banka teyit yazısı ile birlikte ve Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)



