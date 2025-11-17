Giriş Tarihi: 17.11.2025 00:01
NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı
: 2020/218 06/11/2025
Konu
: Selahattin TARFAN
Davacı , KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , GÜLER AKÇAKAYA, HÜSEYİN TARFAN, İDRİZ TARFAN, NAZMİYE AYDOĞAN, NAZMİYE TARFAN, NURTEN EFEOĞLU, SELAHATTİN TARFAN, SEMA NUR KERİMOĞLU, TÜRKAN OLUÇAY, YÜKSEL TARFAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Niğde ili, Merkez İlçesi, İnli Köyü 3853 parselde kayıtlı taşınmazların 4650 sayılı yasayla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.ve diğer maddeleri uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tesciline
karar verilmesi talebiyle açılan kamulaştırma davasında yapılan araştırmada tebligata yarar adresinin tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, bilirkişi raporlarının tebliğ yerine geçerli iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Selahattin TARFAN'a (T.C 398*****360nolu, Eyüp ve Nesibe oğlu, 15/12/1973 doğumlu) yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02334964