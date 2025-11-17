NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , GÜLER AKÇAKAYA, HÜSEYİN TARFAN, İDRİZ TARFAN, NAZMİYE AYDOĞAN, NAZMİYE TARFAN, NURTEN EFEOĞLU, SELAHATTİN TARFAN, SEMA NUR KERİMOĞLU, TÜRKAN OLUÇAY, YÜKSEL TARFAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Niğde ili, Merkez İlçesi, İnli Köyü 3853 parselde kayıtlı taşınmazların 4650 sayılı yasayla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.ve diğer maddeleri uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tesciline

karar verilmesi talebiyle açılan kamulaştırma davasında yapılan araştırmada tebligata yarar adresinin tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;



