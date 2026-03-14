PÜLÜMÜR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2024/109 Esas,





KARAR NO

:

2025/65









Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





Mahkememizce verilen 08/07/2025 tarihli karar ile;





1-Pülümür Noterliği'nin 13/10/2020 tarih ve 334 yevmiye numaralı 1951 Pülümür doğumlu, 20/09/2021 tarihinde vefat eden 5...4 T.C. kimlik numaralı müteveffa Binali ERCAN'a ait düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin Mahkememizce 08/07/2025 tarihinde açılarak okunduğunun TESPİTİNE,





2-Mirasçılara bir ay içerisinde vasiyetnameye karşı dava açabileceklerinin TEBLİĞİNE,





3-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA,





Karar verilmiş olup, mahkememizce yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Binali ve Saray kızı, 1975 doğumlu Ayfer ŞAT'a ve Binali ve Saray kızı, 1977 doğumlu Nilüfer ERCAN'a gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;



