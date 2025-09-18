Giriş Tarihi: 18.09.2025 00:01
ŞAHİNBEY İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN GAZİANTEP
|Sıra No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Alan
|İmar Durumu
|m² Birim Fiyatı
|Muhammen Bedel
|%3 Geçici Teminat
|1
|ABDULHAMİDHAN
|6768
|2
|1,876.42 m²
|A-4/Taks:0.35-Kaks:1.55
|12,500.00 TL
|23,455,250.00 TL
|703,657.50 TL
|2
|ABDULHAMİDHAN
|6768
|3
|1,883.47 m²
|A-4/Taks:0.35-Kaks:1.55
|12,500.00 TL
|23,543,375.00 TL
|706,301.25 TL
|3
|ABDULHAMİDHAN
|6768
|4
|1,175.68 m²
|A-4/Taks:0.35-Kaks:1.55
|12,000.00 TL
|14,108,160.00 TL
|423,244.80 TL
|4
|ABDULHAMİDHAN
|6768
|5
|1,470.79 m²
|A-4/Taks:0.35-Kaks:1.55
|12,000.00 TL
|17,649,480.00 TL
|529,484.40 TL
|5
|ABDULHAMİDHAN
|6769
|2
|2,184.03 m²
|A-4/Taks:0.35-Kaks:1.55
|12,500.00 TL
|27,300,375.00 TL
|819,011.25 TL
|6
|ABDULHAMİDHAN
|6769
|3
|2,550.17 m²
|A-4/Taks:0.35-Kaks:1.55
|12,500.00 TL
|31,877,125.00 TL
|956,313.75 TL
|7
|ABDULHAMİDHAN
|6807
|2
|1,608.06 m²
|A-4/Taks:0.35-Kaks:1.55
|12,000.00 TL
|19,296,720.00 TL
|578,901.60 TL
|8
|ABDULHAMİDHAN
|6807
|3
|2,116.08 m²
|A-4/Taks:0.35-Kaks:1.55
|12,000.00 TL
|25,392,960.00 TL
|761,788.80 TL
|9
|BAĞLARBAŞI
|382
|7
|1,978.84 m²
|E:1.35-Yençok=10 Kat
|15,500.00 TL
|30,672,020.00 TL
|920,160.60 TL
|10
|BAĞLARBAŞI
|382
|8
|2,037.16 m²
|E:1.35-Yençok=10 Kat
|15,500.00 TL
|31,575,980.00 TL
|947,279.40 TL
|11
|BAĞLARBAŞI
|382
|9
|1,952.69 m²
|E:1.35-Yençok=10 Kat
|16,000.00 TL
|31,243,040.00 TL
|937,291.20 TL
|12
|BAĞLARBAŞI
|382
|10
|1,723.19 m²
|E:1.35-Yençok=10 Kat
|16,000.00 TL
|27,571,040.00 TL
|827,131.20 TL
|13
|BAĞLARBAŞI
|382
|11
|1,887.64 m²
|E:1.35-Yençok=10 Kat
|16,000.00 TL
|30,202,240.00 TL
|906,067.20 TL
|14
|BAĞLARBAŞI
|382
|12
|1,800.00 m²
|E:1.35-Yençok=10 Kat
|16,000.00 TL
|28,800,000.00 TL
|864,000.00 TL
|15
|BAĞLARBAŞI
|5786
|5
|3,909.59 m²
|E:1.35-Yençok=10 Kat
|16,500.00 TL
|64,508,235.00 TL
|1,935,247.05 TL
|16
|BÜLBÜLZADE
|5925
|15
|1,154.35 m²
|A-3/Taks:0.35-Kaks:1.35
|12,500.00 TL
|14,429,375.00 TL
|432,881.25 TL
|17
|K.KIZILHİSAR
|7501
|2
|4,158.96 m²
|E:1.50-Yençok=8 Kat/TİCK
|15,000.00 TL
|62,384,400.00 TL
|1,871,532.00 TL
|18
|KAHVELİPINAR
|5773
|33
|2,480.39 m²
|E:1.50-Yençok=8 Kat
|10,000.00 TL
|24,803,900.00 TL
|744,117.00 TL
|19
|KARATAŞ
|10498
|1
|973.87 m²
|T1 / E:1,80-Hmax=3 Kat
|15,000.00 TL
|14,608,050.00 TL
|438,241.50 TL
|20
|OCAKLAR
|1428
|43
|3,053.16 m²
|E:1,50-Yençok:8 Kat/TİCK
|11,000.00 TL
|33,584,760.00 TL
|1,007,542.80 TL
|21
|YAMAÇTEPE
|7682
|1
|1,091.13 m²
|T3 / E:0,80-Yençok:7,50
|13,000.00 TL
|14,184,690.00 TL
|425,540.70 TL
|22
|YEDİTEPE
|5015
|18
|1,101.70 m²
|A-5/E:1.35
|14,000.00 TL
|15,423,800.00 TL
|462,714.00 TL
2. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,
Teklif mektubunu içeren İç zarf,
Gerçek Kişiler için, Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (e-devletten alınacak)
Gerçek Kişiler için kimlik fotokopisi,
Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),
Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
Tüzel kişiliğin Vergi Levhası
Tüzel Kişiliğe ait oda sicil kaydı ve faaliyet belgesi
Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (Aslı Olacak)
İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,
Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, (Aslı Olacak)
İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Kimlik Fotokopisi
İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.