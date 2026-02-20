SAMSUN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO

:

2025/192 Esas





Mahkememizin T.M.K 594. maddesi uyarınca 2 ay ara ile ilan yapılmasına ilişkin ara kararı gereğince;





Muris 17585264772 T.C Kimlik nolu Ahmet ve Rukiye'dan olma 1929 Bulgaristan d.lu Emine Özcan'ın mirasçıları olduğunu ileri süren kişilerin mirasçılık sıfatlarını son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mahkememize bildirmeleri, bu süre içinde bildirim yapılmadığı taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere murisin mirasının devlete geçeceği ilan olunur. 16/02/2026



