Giriş Tarihi: 05.06.2026 00:01
ŞEFAATL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ŞEFAATL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İle Şefaatli-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi dahilinde aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet ve irtifak hakkı bedelinin tespit edilerek tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespiti ve tescil davalarında; 1-Şefaatli-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Proje kapsamında 2020E01-153961 proje numarası dahilinde kalması nedeniyle ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için 02/03/2023 tarihli ve 1022103 sayılı Kamu Yararı Kararı ve Kamulaştırma Oluru kararı alındığı,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Şefaatli Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10)gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Duruşmanın Şefaatli Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetiye uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,
5-Açılacak davalarda husumetin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yönetilmesi gerektiği,6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 7-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, Hususlarında keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
D. Esas No
İli/İlçesi/Köyü
Ada/Parsel No
Malikin Adı Soyadı
|2025/185
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|118/24 - 104/97
|Alperen Yüksel
|2025/184
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|2025/200
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|107/51 - 118/35-110/28
|Mehmet Koç
|2025/199
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|119/37
|Saliha Özdemir, Rabia Batan, Hatice Karadavut, İbdahim Karadavut, Afife Özdemir, Mücadele Yalım
|2025/198
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|118/39
|Salime Uyar, Mualla Oral, Rukiye Şener, Nazik Başer, İhsaniye Dursun, Hacı Ahmet Yüsel
|2025/195
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|118/41
|Mustafa Yüksel
|2025/194
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|107/71
|Ömer Damar
|2025/190
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|116/73
|Mehmet Gencer
|2025/191
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|116/71
|Nuray Ocak
|2025/192
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|110/26
|Vesile Er
|2025/213
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|107/59
|Muammer Ateş
|2025/218
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|106/9
|Hacı Nuri Yüksel
|2025/211
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|106/14
|Osman Deli
|2025/204
|Yozgat/Şefaatli/Alifakılı
|108/24
|Bayram Gülhan
|2025/203
|Yozgat/Şefaatli/Alifakılı
|107/4
|Sebahat Deli
|2025/216
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|107/45
|Davut Yüksel
|2025/208
|Yozgat/Şefaatli/Alifakılı
|103/14
|Leyla Güler, Emine Karakoç, Ali Karakoç, Erhan Karakoç Özlem Karakoç
|2025/201
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|104/92 - 118/33
|Ali Gülseven
|2025/183
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|118/28
|Yunus Yürek
|2025/185
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|118/24 - 104/97
|Alperen Yüksel
|2025/184
|Yozgat/Şefaatli/Akçakoyunlu
|118/26
|Mustafa Koç
ilangovtr
Basın No: ILN02480480