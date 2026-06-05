ŞEFAATL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı idare Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İle Şefaatli-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi dahilinde aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet ve irtifak hakkı bedelinin tespit edilerek tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespiti ve tescil davalarında; 1-Şefaatli-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Proje kapsamında 2020E01-153961 proje numarası dahilinde kalması nedeniyle ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için 02/03/2023 tarihli ve 1022103 sayılı Kamu Yararı Kararı ve Kamulaştırma Oluru kararı alındığı,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Şefaatli Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,





3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10)gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,





4-Duruşmanın Şefaatli Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetiye uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,



