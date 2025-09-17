Giriş Tarihi: 17.09.2025 00:01
SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI İLANA ALINAN ÖDEME EMİRLERİ LİSTESİ
SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI İLANA ALINAN ÖDEME EMİRLERİ LİSTESİ
Sıra
No
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
Vergi
Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
Vergi Aslı
Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|1
|9890226277
|49510444102
|SÜLEYMAN YÜCE
|ÇATALHÜYÜK MAH. KANDAŞ SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: KARATAY KONYA
|202301-202312
|0010
|2025030566Ban0000010
|2025030514Bb20000143
|₺0,00
|₺6.126.850,19
|₺6.126.850,19
|2
|9890226277
|49510444102
|SÜLEYMAN YÜCE
|ÇATALHÜYÜK MAH. KANDAŞ SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: KARATAY KONYA
|202307-202309
|0033
|2025030566Ban0000010
|2025030514Bb20000137
|₺0,00
|₺4.461.178,35
|₺4.461.178,35
|3
|0451156573
MUSTAFA MOHAMMED
NASER AL-KARBOOLI
|BUHARA MAH. ŞEHİT RIDVAN ADAM SK. Kapı No:11 Daire No:2 Tel: SELÇUKLU KONYA
|202301-202312
|0010
|2024111866Bae0000015
|2024111814Bat0000202
|₺2.913.909,92
|₺0,00
|₺2.913.909,92
|4
|1720093766
|14648602922
|İSMAİL BİLGİÇ
|KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA
|202101-202112
|3080
|2024120866Baf0000720
|2024120614Bau0001054
|₺0,00
|₺2.588.088,01
|₺2.588.088,01
|5
|1720093766
|14648602922
|İSMAİL BİLGİÇ
|KOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA
|202107-202109
|3080
|2024120866Baf0000720
|2024120614Bau0001065
|₺0,00
|₺2.484.075,32
|₺2.484.075,32
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ yapılamamış olup iş bu ilan listesi düzenlenerek dairemiz panosunda askıya çıkarılmıştır. Bu tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi sayılacağı, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat yapmamış veya adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılır. (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemesinde 15 gündür.)
ilangovtr
Basın No: ILN02293607