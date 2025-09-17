Yeni Şafak
SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI İLANA ALINAN ÖDEME EMİRLERİ LİSTESİ

Giriş Tarihi: 17.09.2025 00:01

Sıra

No
Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi Dönemi
Vergi

Kodu
Ana Takip Dosya NoTakip Dosya No
Vergi Aslı

Borcu Toplamı
Ceza ToplamıToplam Borç
1989022627749510444102SÜLEYMAN YÜCEÇATALHÜYÜK MAH. KANDAŞ SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: KARATAY KONYA202301-20231200102025030566Ban00000102025030514Bb20000143₺0,00₺6.126.850,19₺6.126.850,19
2989022627749510444102SÜLEYMAN YÜCEÇATALHÜYÜK MAH. KANDAŞ SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: KARATAY KONYA202307-20230900332025030566Ban00000102025030514Bb20000137₺0,00₺4.461.178,35₺4.461.178,35
30451156573 
MUSTAFA MOHAMMED

NASER AL-KARBOOLI
BUHARA MAH. ŞEHİT RIDVAN ADAM SK. Kapı No:11 Daire No:2 Tel: SELÇUKLU KONYA202301-20231200102024111866Bae00000152024111814Bat0000202₺2.913.909,92₺0,00₺2.913.909,92
4172009376614648602922İSMAİL BİLGİÇKOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA202101-20211230802024120866Baf00007202024120614Bau0001054₺0,00₺2.588.088,01₺2.588.088,01
5172009376614648602922İSMAİL BİLGİÇKOSOVA MAH. RAĞBET SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: SELÇUKLU KONYA202107-20210930802024120866Baf00007202024120614Bau0001065₺0,00₺2.484.075,32₺2.484.075,32
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ yapılamamış olup iş bu ilan listesi düzenlenerek dairemiz panosunda askıya çıkarılmıştır. Bu tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi sayılacağı, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat yapmamış veya adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılır. (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemesinde 15 gündür.)

 
ilangovtr
Basın No: ILN02293607