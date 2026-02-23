Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:01
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURULUR
1.
Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif İhale Usulü ile
2 adet
Taşınmaz satılacaktır.
2.
İhale
10.03.2026 Salı günü Saat:10:00’
da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
3.
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.
a-
Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b-
İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c-
Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d-
Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,
e-
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f- 1)
Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2)
Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g-
Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;
1)
Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3)
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
4.
Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.
5.
Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6
. Ödeme Şekli
a)
Satış bedeli 1. Madde için sözleşme yapıldıktan sonra %25’i peşin geriye kalan tutar takip eden aylara binayen 8 taksit olarak yatırılacaktır.
Serkan SAĞLAM
Belediye Başkanı a.
Belediye Bşk. Yrd.
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
S. NO
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ
MEVKİİ
CİNSİ
ADA/PARSEL
ALANI m2
İMAR DURUMU
TAHMİNİ BEDEL(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
1
KONYA
SEYDİŞEHİR
Alaylar 1
MERKEZ
ARSA
497/577
1643,22
Ticaret + Konut Alanıı
E:90 Yençok:0.75
27.000.000,00 TL
810.000,00 TL
2
KONYA
SEYDİŞEHİR
Alaylar 2
MERKEZ
ARSA
105/34
1295,86
Konut Alanı
TAKS:0.30 KAKS:1.50
(
Kat Karşılığı
)
91.022.700,00 TL
2.730.681,00 TL
