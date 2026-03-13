Giriş Tarihi: 13.03.2026 00:01
SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/438 Esas
DAVACI
:
DOĞAN ŞANLI-ÖMER ŞANLI
DAVALI
:
MALİYE HAZİNESİ
Davacılar DOĞAN ŞANLI, ÖMER ŞANLI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce dava konusu taşınmazın bilgilerinin ve fen bilirkişi raporunun ilan edilmesine karar verilmekle; fen bilirkişisinin 13/10/2025 tarihli raporunda: davacı tarafından Mahkeme keşfinde gösterilen alanın hassas jeodezik gps ile 2 ölçüldüğünü, Krokide T harfi ile gösterilen alanın yüzölçümü 25.525,71 m olarak hesaplanmış olduğunu, davaya konu edilen alanın (T) krokide A harfi ile gösterilen kısmının patates ekili olduğunu, B harfi ile gösterilen ve kullanılmayan/ırmak yatağı görünümünde olan alan olduğunun belirlendiğini, A harfi ile gösterilen parçanın alanı 11.136,98 m , B harfi ile gösterilen parçanın alanının ise 14.388,73 m olarak hesaplandığını bildirmiş ve bilirkişi raporunun tebliği yerine geçmek üzere TMK'nın 713/4 ve 5.fıkraları uyarınca ilanen tebliğ olunur.01/12/2025
